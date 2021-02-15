色廊2.0 – 夢境製造所迎新春 推出多重限時優惠

每到春節期間，就是與家人相聚同歡的重要時光，今年春節在全球疫情籠罩之下，大型活動減少許多。不妨來台北華山文創園區參觀「色廊2.0 – 夢境製造所」，在這裡可以滿足你對色彩所有的想像，秒殺你的相機底片，記錄下每個美好的時刻，並來一場心靈治癒的旅程。

「色廊2.0 – 夢境製造所」為迎接新春，即日起至2/21，於展覽售票亭限時推出四人團體票，原價1280元，現在只要1080元，現省200元。無論是家庭出遊或是朋友出遊，或是來場double date，四個人一起逛展不僅更好玩還可以享優惠！另外，只要在購票時說新年吉祥話，就可以把美翻天的JIUJIU漸層口罩帶回家。把握優惠時間，樓上揪樓下、厝邊拉隔壁、阿公牽阿嬤、爸爸甲媽媽、兄姐帶弟妹來色廊2.0展開夢境之旅啦！

除此之外，「色廊2.0 – 夢境製造所」為歡慶牛年，更推出「牛」朋友專屬優惠。即日起至2/28，凡生肖屬「牛」、星座「金牛座」或姓名中有「牛」者，於展覽售票亭出示相關證件購票即享活動優惠價270元，歡迎各位「牛」朋友一同來共襄盛舉。

「色廊2.0–夢境製造所」展覽由聯合數位文創主辦，於十二月二十六日展至二零二一年四月五日華山文創園區中4B館展出。 udn售票網及各大通路全票三二○元，全面熱售中。