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型男必備！THOM BROWNE台灣首店 今於微風專門店開幕

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
設計師Thom Browne以打造充滿挑戰性和極具現代感的制服「西裝」而著稱。圖／THOM BROWNE提供
設計師Thom Browne以打造充滿挑戰性和極具現代感的制服「西裝」而著稱。圖／THOM BROWNE提供

趕在農曆過年前，THOM BROWNE在台灣的第一間專門店於2021年2月9日正式於台北微風廣場開幕，由代理商CLUB 21引進，早前釋出開店訊息，即有一眾粉絲引頸期待，可以穿上韓星GD權志龍、金秀賢、宋仲基曾在戲劇或私服中詮釋的帥氣正裝。

THOM BROWNE微風廣場專門店的設計，延續與ASA Studioalbanese的建築師Flavio Albanese合作，細節處滿是THOM BROWNE的經典識別風格，在鋁百葉窗的背後，是極簡的世紀中期現代主義（Minimalist Mid-century）風格辦公室，成排的日光燈管、黑與白色水磨石地板、雲灰色Bardiglio大理石牆面，都令無機質風格的愛好者心醉神馳。營造出辦公室風格的家具亦系出名門，包括設計師Edward Wormley與美國著名家具品牌鄧巴（Dunbar）合作推出的家具，以及設計大師Paul McCobb與建築師Jacques Adnet和Maison Jansen所設計的家具。

目前THOM BROWNE專門店陳列的服裝包括經典款式運動服、合身剪裁正裝與配件，為2021早春系列，2021春夏系列則預計在農曆年後陸續到貨。店上男、女裝比例大約為2：1，共約30坪的空間也包括THOM BROWNE經典皮革配件的專區。THOM BROWNE目前於全球40個國家設置300多間百貨專賣店和選品店，並於紐約、倫敦、米蘭、東京、首爾等城市設立品牌直營旗艦店。

Thom Browne對五、六○年代的辦公室風格甚為著迷，也反映在服裝、店櫃設計之中。圖／THOM BROWNE提供
Thom Browne對五、六○年代的辦公室風格甚為著迷，也反映在服裝、店櫃設計之中。圖／THOM BROWNE提供
THOM BROWNE台灣專門店在微風廣場1樓開幕。記者楊詩涵／攝影
THOM BROWNE台灣專門店在微風廣場1樓開幕。記者楊詩涵／攝影
THOM BROWNE台灣專門店在微風廣場1樓開幕。記者楊詩涵／攝影
THOM BROWNE台灣專門店在微風廣場1樓開幕。記者楊詩涵／攝影
THOM BROWNE台灣專門店在微風廣場1樓開幕。記者楊詩涵／攝影
THOM BROWNE台灣專門店在微風廣場1樓開幕。記者楊詩涵／攝影

THOM BROWNE台灣專門店在微風廣場1樓開幕。記者楊詩涵／攝影
THOM BROWNE台灣專門店在微風廣場1樓開幕。記者楊詩涵／攝影

微風 建築

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