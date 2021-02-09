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先筆記！85度C推情人套餐、2月17日開工限時9款大杯咖啡第2杯20

聯合報 / 記者 柯意如／即時報導
85℃推情人節套餐與2/17開工慶咖啡優惠。圖／85℃ 提供
85℃推情人節套餐與2/17開工慶咖啡優惠。圖／85℃ 提供

農曆新年先筆記開工優惠吧！2/17開工慶好康優惠，全台85℃從早上開門營業到晚上八點，大杯咖啡系列第二杯特價只要20元，而今年情人節剛好遇上大年初三，從2/10開始到2/14，85℃也推出蛋糕和飲料的優惠套餐，有吃有喝甜點控別錯過。

85℃推2/17開工慶咖啡優惠。圖／85℃ 提供
85℃推2/17開工慶咖啡優惠。圖／85℃ 提供

2/14大年初三適逢甜蜜的情人節，從2/10(三)開始到2/14(日)止，全台85℃推出情人節99元小確幸套餐，指定55元切片蛋糕(蛋糕口味：草莓蒙布朗、貴族熊、波士頓提拉米蘇、草莓覆盆子波士頓、芋香爺爺波士頓和巧遇莓好，以門市現場實品為準)，任選一款再加一杯55元指定飲料(大杯布丁奶茶、中杯巧克力牛奶、中杯蔗香檸檬和中杯燕麥奶紅茶)，甜點控要吃得更過癮可選擇長條蛋糕套餐，蜂蜜三次方或巧克力莓果燒任選一條，搭配2杯60元指定飲料(大杯鮮奶茶、大杯布丁鮮奶茶或大杯甘蔗青茶)，一組特價299元，帶回家共享更溫馨。

85℃推情人節套餐與2/17開工慶咖啡優惠。圖／85℃ 提供
85℃推情人節套餐與2/17開工慶咖啡優惠。圖／85℃ 提供
85℃推情人節套餐與2/17開工慶咖啡優惠。圖／85℃ 提供
85℃推情人節套餐與2/17開工慶咖啡優惠。圖／85℃ 提供

而在2/17(三)開工日當天，85℃除了有甜品日黑糖珍珠和芋頭系列第二杯半價外，當天營業時間到晚上八點為止，9款大杯咖啡系列第2杯20元，包括美式、招牌、拿鐵、海岩咖啡、卡布奇諾、摩卡咖啡、重拿鐵咖啡、焦糖瑪奇朵、特濃招牌咖啡共9種。

85℃推2/17開工慶咖啡優惠。圖／85℃ 提供
85℃推2/17開工慶咖啡優惠。圖／85℃ 提供

開工咖啡優惠活動限大杯同品項，現場帶走每人限購五組，寄杯活動辦法依照門市公告為主，85 Cafe APP線上訂餐外送外帶無此優惠。詳細活動資訊可上官方粉絲團查詢，如有更動以現場實際公告為準。

哪裡喝

全台85℃

2/17大杯咖啡開工優惠說明

2/17(三)開工日當天上午開門營業起到晚上八點，大杯咖啡系列第二杯20元，活動辦法依各門市公告為主，85 Cafe APP線上訂餐外送外帶無此優惠。

2/10(三)-2/14(日)情人節套餐說明

小確幸套餐99元

購買55元指定切片蛋糕任一款+55元指定飲料任一杯

愛久久套餐299元

蜂蜜三次方或巧克力莓果燒長條蛋糕任選一條+60元指定飲料任選兩杯

以上活動如有誤植或更動內容以門市現場和官方公告為準

咖啡 套餐

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