H&M完整揭露Simone Rocha聯名系列 招牌珍珠設計399元無痛入手

喜歡浪漫風格的你不容錯過！H&M完整揭露了今年與設計師Simone Rocha聯名系列單品、細節，招牌的珍珠設計沒有缺席，不僅點綴在女裝上，連首次推出的男裝與童裝，都能見到相同的手法。值得一提的是，聯名款集結了Simone Rocha同名個人品牌的所有特色，而且最低399元就能入手。

H&M在1月中旬以突發的方式宣布，延宕數月的年度設計師聯名系列，將於3月11日推出，而此次合作的對象就是凱特王妃的愛牌Simone Rocha。或許，大家對這位設計師不太熟悉，但她擅長結合柔美與暗黑風格，創造出帶有頹廢又甜美氛圍的設計，受到許多名人的青睞。此次聯名，Simone Rocha就表示「我希望打造出備受珍愛且歷久彌新的單品，這個系列融合了十年來定義品牌形象的紛繁創意與靈感，我很興奮可以再次將他們進行重新詮釋」，而台灣將於微風松高門市獨家限量販售。

H&M與設計師Simone Rocha聯名系列女裝，融合了十年來定義品牌形象的紛繁創意與靈感。圖／H&M提供

而Simone Rocha最知名的珍珠裝飾，也貫穿於聯名女裝設計中，加上散發著光澤的金銀絲線、花卉圖案、流蘇、鏤空設計和腰部的褶皺裝飾等，凸顯了浪漫格調。主打粉色、黑色與薄紗裙裝，以有機棉與添入英式刺繡工藝的各色裙裝，或是經典的風衣外套，代表性的可愛泡泡袖針織衫以及頸部飾有珍珠的羊毛罩衫亦是這系列的重點單品。另外，休閒帽、運動褲與T恤等適合日常穿著的休閒服飾，也重新被詮釋。童裝也以同樣概念打造，像是經典的連衣裙、菱格粗線毛衣、柔軟的珍珠鈕扣襯衫都被縮小復刻，不過因為這部分，台灣並未銷售。

H&M與設計師Simone Rocha聯名系列男裝，系列色彩以白色、粉色和黑色為主。圖／H&M提供

另外，首次推出的男裝也很有看頭，Simone Rocha找來長期合作的英國攝影師Jacob Lillis將他的作品印製於襯衫、T恤及長襪。系列色彩以白色、粉色和黑色為主，重點單品包含領口帶有珍珠裝飾的風衣外套、菱格粗織毛衣、開襟針織衫、羊毛西服和格紋休閒套裝。若是覺得難駕馭服飾，H&M和Simone Rocha聯名配件也讓人很生火，像是髮飾及耳飾囊括了極具辨識度的珠飾蝴蝶結耳環和同款髮箍、玻璃珠花耳墜，還有超大尺寸的蝴蝶結髮夾組合等。還包括肩帶飾有蝴蝶結的粉色與黑色托特包，每一款都既浪漫又有個性。

H&M與Simone Rocha聯名系列男裝印花長袖上衣1,299元。圖／H&M提供

H&M與Simone Rocha聯名系列女裝粉色肩背包1,999元。圖／H&M提供

H&M與Simone Rocha聯名系列男裝紅格紋襯衫3,499元。圖／H&M提供

H&M與Simone Rocha聯名系列女裝亮片胸罩2,999元。圖／H&M提供

H&M與Simone Rocha聯名系列男裝後背包3,499元。圖／H&M提供

H&M與Simone Rocha聯名系列女裝珍珠綴飾薄紗上衣1,999元。圖／H&M提供

H&M與Simone Rocha聯名系列蝴蝶結髮飾組999元。圖／H&M提供

H&M與設計師Simone Rocha聯名系列女裝，融合了十年來定義品牌形象的紛繁創意與靈感。圖／H&M提供

H&M與Simone Rocha聯名系列男裝長襪399元。圖／H&M提供

H&M與Simone Rocha聯名系列女裝風衣5,999元。圖／H&M提供

H&M與Simone Rocha聯名系列珍珠髮飾1,799元。圖／H&M提供

H&M與Simone Rocha聯名系列男裝珍珠別針1,499元。圖／H&M提供

H&M與Simone Rocha聯名系列男裝珍珠領口風衣6,999元。圖／H&M提供

H&M與Simone Rocha聯名系列女裝格紋薄紗拼接洋裝4,999元。圖／H&M提供

H&M與Simone Rocha聯名系列男裝短袖襯衫2,999元。圖／H&M提供

H&M與Simone Rocha聯名系列女裝印花薄紗洋裝4,999元。圖／H&M提供

H&M與Simone Rocha聯名系列男裝連帽上衣999元。圖／H&M提供

H&M與Simone Rocha聯名系列女裝紅色格紋洋裝3,999元。圖／H&M提供