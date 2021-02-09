義大皇家主打味蕾旅行 滿足無法出國也能享異國美食

疫情風暴下無法出國，新春與家人團聚時，不妨安排品嘗異國料理，透過味蕾旅行，也能有「偽出國」滿足感，消除「飛不出去」的小哀怨。

義大皇家酒店內The Cut牛排屋、Yanagi柳町日本料理及Casa Fontana義大利餐廳三家主題餐廳，2月12日至16日推新春限定菜單，也辦新春「犇享好運」特惠活動。牛排屋、日本料理指定套餐3人以上享85折優惠，義大利餐廳主打家庭分享餐迎接親子客，迎接旅客到義大世界行春度假，也品嘗五星級主廚手藝，大啖各國特色美食。

The Cut牛排屋初一至初五推出年節限定美食，主菜包括「炭烤戰斧豬排搭蔓越莓果醬」、「炭烤肋眼心牛排搭龍蒿香草蛋黃醬」、「胡桃香草烤鮭魚排搭蜂蜜芥末醬」等，前菜也發揮創意，選用高雄在地蜜棗入菜，料理成「大社蜜棗燻鴨胸沙拉」，搭配「牛肝菌野菇奶油濃湯」與自製甜點「獨家雞蛋布丁搭楓糖核桃冰淇淋」，全套1380元，須另加1成服務費。

另有「炭烤美國菲力牛排襯波士頓龍蝦」海陸套餐、頂級奢華「波士頓龍蝦佐松露白酒醬」套餐可選擇，初一至初五點用3套以上有85折優惠。

用餐環境優雅的柳町日本料理，春節期間推「新年懷石」套餐。食材顏色、烹調方式有巧思，挑選富含祝福寓意的食材。

前菜祝鉢「紅白大福醋」，以代表幸運的紅色與代表神聖的白色迎接新年。第二道祝餚有象徵健康富貴的「金箔黑豆」、代表子孫繁榮、家族昌盛的「蝦卵毬壽司」及「金柑蜜煮」、「小魚荒煮」、「梅長芋燒起士」等6道色彩繽紛日式小點。椀物為慶典節日必備的年糕什錦湯，刺身有鮪魚角造、紅魽與炙燒干貝。

套餐主食有美國菲力牛排、大蝦石狩小鍋，兼具視覺、味覺享受，每套1380元，須另加1成服務費，初一至初五點用3套以上有85折優惠。