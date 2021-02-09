快訊

黎智英不得保釋繼續收押：中國官媒的司法指導棋？

兩天連三起規模5以上地震 氣象局：不排除大地震前震

聽新聞
test
0:00 / 0:00

義大皇家主打味蕾旅行 滿足無法出國也能享異國美食

聯合報 / 記者徐如宜王慧瑛／高雄即時報導
義大皇家酒店內The Cut牛排屋、Yanagi柳町日本料理及Casa Fontana義大利餐廳三家主題餐廳，2月12日至16日推新春限定菜單，愛好美食的老饕別錯過。圖／義大皇家酒店提供
義大皇家酒店內The Cut牛排屋、Yanagi柳町日本料理及Casa Fontana義大利餐廳三家主題餐廳，2月12日至16日推新春限定菜單，愛好美食的老饕別錯過。圖／義大皇家酒店提供

疫情風暴下無法出國，新春與家人團聚時，不妨安排品嘗異國料理，透過味蕾旅行，也能有「偽出國」滿足感，消除「飛不出去」的小哀怨。

義大皇家酒店內The Cut牛排屋、Yanagi柳町日本料理及Casa Fontana義大利餐廳三家主題餐廳，2月12日至16日推新春限定菜單，也辦新春「犇享好運」特惠活動。牛排屋、日本料理指定套餐3人以上享85折優惠，義大利餐廳主打家庭分享餐迎接親子客，迎接旅客到義大世界行春度假，也品嘗五星級主廚手藝，大啖各國特色美食。

The Cut牛排屋初一至初五推出年節限定美食，主菜包括「炭烤戰斧豬排搭蔓越莓果醬」、「炭烤肋眼心牛排搭龍蒿香草蛋黃醬」、「胡桃香草烤鮭魚排搭蜂蜜芥末醬」等，前菜也發揮創意，選用高雄在地蜜棗入菜，料理成「大社蜜棗燻鴨胸沙拉」，搭配「牛肝菌野菇奶油濃湯」與自製甜點「獨家雞蛋布丁搭楓糖核桃冰淇淋」，全套1380元，須另加1成服務費。

另有「炭烤美國菲力牛排襯波士頓龍蝦」海陸套餐、頂級奢華「波士頓龍蝦佐松露白酒醬」套餐可選擇，初一至初五點用3套以上有85折優惠。

用餐環境優雅的柳町日本料理，春節期間推「新年懷石」套餐。食材顏色、烹調方式有巧思，挑選富含祝福寓意的食材。

前菜祝鉢「紅白大福醋」，以代表幸運的紅色與代表神聖的白色迎接新年。第二道祝餚有象徵健康富貴的「金箔黑豆」、代表子孫繁榮、家族昌盛的「蝦卵毬壽司」及「金柑蜜煮」、「小魚荒煮」、「梅長芋燒起士」等6道色彩繽紛日式小點。椀物為慶典節日必備的年糕什錦湯，刺身有鮪魚角造、紅魽與炙燒干貝。

套餐主食有美國菲力牛排、大蝦石狩小鍋，兼具視覺、味覺享受，每套1380元，須另加1成服務費，初一至初五點用3套以上有85折優惠。

春節以親子旅遊為大宗，Casa義大利餐廳2月10日至28日推「新春家庭分享餐」，主食有海鮮披薩或義式番茄海鮮細扁麵可選，另有義大利籍主廚法比歐特別調配醬汁，以義式料理手法烹調的「爐烤火腿莫札瑞拉豬菲力」或「爐烤食蔬雞腿排佐菌菇醬汁」可任選，附上帕馬火腿卡布里沙拉與例湯， 2大2小分量每套2200元，已含1成服務費，並加贈飲料4杯。

義大皇家酒店內The Cut牛排屋、Yanagi柳町日本料理及Casa Fontana義大利餐廳三家主題餐廳，以一系列異國特色料理，陪饕客來一趟味蕾旅行。圖／義大皇家酒店提供
義大皇家酒店內The Cut牛排屋、Yanagi柳町日本料理及Casa Fontana義大利餐廳三家主題餐廳，以一系列異國特色料理，陪饕客來一趟味蕾旅行。圖／義大皇家酒店提供
義大皇家酒店內The Cut牛排屋、Yanagi柳町日本料理及Casa Fontana義大利餐廳三家主題餐廳，2月12日至16日推新春限定菜單，愛好美食的老饕別錯過。圖／義大皇家酒店提供
義大皇家酒店內The Cut牛排屋、Yanagi柳町日本料理及Casa Fontana義大利餐廳三家主題餐廳，2月12日至16日推新春限定菜單，愛好美食的老饕別錯過。圖／義大皇家酒店提供
義大皇家酒店內The Cut牛排屋、Yanagi柳町日本料理及Casa Fontana義大利餐廳三家主題餐廳，以一系列異國特色料理，陪饕客來一趟味蕾旅行。圖／義大皇家酒店提供
義大皇家酒店內The Cut牛排屋、Yanagi柳町日本料理及Casa Fontana義大利餐廳三家主題餐廳，以一系列異國特色料理，陪饕客來一趟味蕾旅行。圖／義大皇家酒店提供
義大皇家酒店內The Cut牛排屋、Yanagi柳町日本料理及Casa Fontana義大利餐廳三家主題餐廳，以一系列異國特色料理，陪饕客來一趟味蕾旅行。圖／義大皇家酒店提供
義大皇家酒店內The Cut牛排屋、Yanagi柳町日本料理及Casa Fontana義大利餐廳三家主題餐廳，以一系列異國特色料理，陪饕客來一趟味蕾旅行。圖／義大皇家酒店提供
義大皇家酒店內The Cut牛排屋、Yanagi柳町日本料理及Casa Fontana義大利餐廳三家主題餐廳，2月12日至16日推新春限定菜單，愛好美食的老饕別錯過。圖／義大皇家酒店提供
義大皇家酒店內The Cut牛排屋、Yanagi柳町日本料理及Casa Fontana義大利餐廳三家主題餐廳，2月12日至16日推新春限定菜單，愛好美食的老饕別錯過。圖／義大皇家酒店提供

義大利 日本料理 套餐

延伸閱讀

中國紅旗登陸義大利！將在超跑故鄉打造紅旗S9油電超跑

春節連假 義大遊樂世界 屬牛只要88元

20名外籍舞者花3個月編製 義大遊樂世界牛仔遊行登場

汶萊皇家航空感恩回饋 推出會員獨享方案

相關新聞

優雅輕奢 珍藏美好

本空間為女屋主珍藏的休憩宅，空間中規劃許多置物櫃體，滿足屋主放置精品、酒類的收藏需求，並在採光優良的通透空間中，特地揀選淺調灰階色系材質鋪展，藉由色彩讓整體空間由入門後便能感受到空間圍塑出質樸和諧的淡雅氛圍。

溫醇清雅 慢享生活

27 坪的居宅在不動格局的前提下，安禾設計秉持「化繁從簡」的構思，脫離淺顯的風格化路線，轉以多元的彈性機能，著重於呈現舒服又舒心的好感空間。

H&M完整揭露Simone Rocha聯名系列 招牌珍珠設計399元無痛入手

喜歡浪漫風格的你不容錯過！H&M完整揭露了今年與設計師Simone Rocha聯名系列單品、細節，招牌的珍珠設計沒有缺席...

義大皇家主打味蕾旅行 滿足無法出國也能享異國美食

疫情風暴下無法出國，新春與家人團聚時，不妨安排品嘗異國料理，透過味蕾旅行，也能有「偽出國」滿足感，消除「飛不出去」的小哀...

三代圓桌武士集合！Roger Dubuis 101重現石中劍名場面

才正開春，台北多個展覽包含「台北蚤之市」、「萬華世界」都已精彩開展。瑞士頂級鐘表品牌羅杰杜彼（Roger Dubuis）...

不提問尷尬老梗「用餐打折」！欣葉3品牌春節晚鳥優惠

過年雖然是個喜氣洋洋、親友團聚的日子，但也有不少人害怕過年，原因是會遇到許多親戚的「過度關心」，提出許多令人招架不住的問...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。