快訊

黎智英不得保釋繼續收押：中國官媒的司法指導棋？

兩天連三起規模5以上地震 氣象局：不排除大地震前震

聽新聞
test
0:00 / 0:00

三代圓桌武士集合！Roger Dubuis 101重現石中劍名場面

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
DBEX0684腕表的面盤是以玫瑰金與藍色琺瑯打造出形而上的「阿瓦隆島」之湖，碧藍冷凝。圖 / Roger Dubuis提供。
DBEX0684腕表的面盤是以玫瑰金與藍色琺瑯打造出形而上的「阿瓦隆島」之湖，碧藍冷凝。圖 / Roger Dubuis提供。

才正開春，台北多個展覽包含「台北蚤之市」、「萬華世界」都已精彩開展。瑞士頂級鐘表品牌羅杰杜彼（Roger Dubuis）也在101的專賣店外空間打造一方特殊場景，展出以圓桌武士為靈感的三款Excalibur限量腕表，以稜角分明的灰色「奇岩」，重現亞瑟王與石中劍相遇的傳奇名場面。

2017年首次問世的DBEX0511腕表，12「尊」迷你、但令人嘆為觀止的古銅騎士環繞著墨玉面盤，是亞瑟王與圓桌武士們在Roger Dubuis時間光廊的首次相遇；相隔一年，Roger Dubuis將十二位騎士豪華升級，改由玫瑰金打造、並以多邊形雕塑，獻上了DBEX0684腕表，玫瑰金與藍色琺瑯構建出、形而上的「阿瓦隆島」之湖，成為圓桌武士二度會的場景，碧藍冷凝；來到2019年，DBEX0858特別訂製表款則以帶有東方文化意涵的十二生肖獸首雕刻，玫瑰金表背並有代表十二生肖的子、丑、寅、卯等十二地支。

Excalibur腕表的表圈刻槽，像是中世紀盾牌上的刻痕，是戰功、也是征戰後的勇氣印記；而Excalibur所使用的劍形指針，更向騎士馳騁沙場的雙刃，在時間的演武場上，自由穿梭。其實三只腕表都採極少量生產，為了本次展覽，Roger Dubuis特地商請藏家借出策展，一次獻上三款Excalibur頂級腕表，堅強陣容只能於國際拍賣會才能一窺。展覽已從2021年2月9日開始於台北101專賣店信義還舉辦，直至2月21日為止。

三款Excalibur腕表的底蓋，都刻有圓桌武士的經典宣言。圖 / Roger Dubuis提供。
三款Excalibur腕表的底蓋，都刻有圓桌武士的經典宣言。圖 / Roger Dubuis提供。
Roger Dubuis Excalibur王者系列 圓桌騎士限量腕表，45毫米、18K玫瑰金、全球限量28只，並具備日內瓦印記，全球限量28只，價格店洽。圖 / Roger Dubuis提供（合成圖）。
Roger Dubuis Excalibur王者系列 圓桌騎士限量腕表，45毫米、18K玫瑰金、全球限量28只，並具備日內瓦印記，全球限量28只，價格店洽。圖 / Roger Dubuis提供（合成圖）。
Roger Dubuis Excalibur王者系列十二獸首限量腕表，以帶有中華文化寓意的十二獸首雕刻呈現獨樹一個的面盤精雕奇幻場景。圖 / Roger Dubuis提供。
Roger Dubuis Excalibur王者系列十二獸首限量腕表，以帶有中華文化寓意的十二獸首雕刻呈現獨樹一個的面盤精雕奇幻場景。圖 / Roger Dubuis提供。
Roger Dubuis以稜角分明的灰色「奇岩」，重現亞瑟王與石中劍相遇的傳奇名場面。記者釋俊哲 / 攝影。
Roger Dubuis以稜角分明的灰色「奇岩」，重現亞瑟王與石中劍相遇的傳奇名場面。記者釋俊哲 / 攝影。
展覽已從2021年2月9日開始於台北101專賣店信義還舉辦，直至2月21日為止。記者釋俊哲 / 攝影。
展覽已從2021年2月9日開始於台北101專賣店信義還舉辦，直至2月21日為止。記者釋俊哲 / 攝影。

腕表 拍賣會 瑞士

延伸閱讀

百達翡麗2021新品首發！Twenty~4女表新色 橄欖綠驚艷

蕭邦8鑽Happy Sport開心「發」 HUBLOT魔力紅喜迎新年

霸氣鏤空太性感！Roger Dubuis陀飛輪 大紅上「芯」

太胡鬧！瑞士機械表對Apple Watch的最終逆襲！

相關新聞

優雅輕奢 珍藏美好

本空間為女屋主珍藏的休憩宅，空間中規劃許多置物櫃體，滿足屋主放置精品、酒類的收藏需求，並在採光優良的通透空間中，特地揀選淺調灰階色系材質鋪展，藉由色彩讓整體空間由入門後便能感受到空間圍塑出質樸和諧的淡雅氛圍。

溫醇清雅 慢享生活

27 坪的居宅在不動格局的前提下，安禾設計秉持「化繁從簡」的構思，脫離淺顯的風格化路線，轉以多元的彈性機能，著重於呈現舒服又舒心的好感空間。

H&M完整揭露Simone Rocha聯名系列

喜歡浪漫風格的你不容錯過！H&M完整揭露了今年與設計師Simone Rocha聯名系列單品、細節，招牌的珍珠設計沒有缺席...

義大皇家主打味蕾旅行 滿足無法出國也能享異國美食

疫情風暴下無法出國，新春與家人團聚時，不妨安排品嘗異國料理，透過味蕾旅行，也能有「偽出國」滿足感，消除「飛不出去」的小哀...

三代圓桌武士集合！Roger Dubuis 101重現石中劍名場面

才正開春，台北多個展覽包含「台北蚤之市」、「萬華世界」都已精彩開展。瑞士頂級鐘表品牌羅杰杜彼（Roger Dubuis）...

不提問尷尬老梗「用餐打折」！欣葉3品牌春節晚鳥優惠

過年雖然是個喜氣洋洋、親友團聚的日子，但也有不少人害怕過年，原因是會遇到許多親戚的「過度關心」，提出許多令人招架不住的問...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。