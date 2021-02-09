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三代圓桌武士集合！Roger Dubuis 101重現石中劍名場面
才正開春，台北多個展覽包含「台北蚤之市」、「萬華世界」都已精彩開展。瑞士頂級鐘表品牌羅杰杜彼（Roger Dubuis）也在101的專賣店外空間打造一方特殊場景，展出以圓桌武士為靈感的三款Excalibur限量腕表，以稜角分明的灰色「奇岩」，重現亞瑟王與石中劍相遇的傳奇名場面。
2017年首次問世的DBEX0511腕表，12「尊」迷你、但令人嘆為觀止的古銅騎士環繞著墨玉面盤，是亞瑟王與圓桌武士們在Roger Dubuis時間光廊的首次相遇；相隔一年，Roger Dubuis將十二位騎士豪華升級，改由玫瑰金打造、並以多邊形雕塑，獻上了DBEX0684腕表，玫瑰金與藍色琺瑯構建出、形而上的「阿瓦隆島」之湖，成為圓桌武士二度會的場景，碧藍冷凝；來到2019年，DBEX0858特別訂製表款則以帶有東方文化意涵的十二生肖獸首雕刻，玫瑰金表背並有代表十二生肖的子、丑、寅、卯等十二地支。
Excalibur腕表的表圈刻槽，像是中世紀盾牌上的刻痕，是戰功、也是征戰後的勇氣印記；而Excalibur所使用的劍形指針，更向騎士馳騁沙場的雙刃，在時間的演武場上，自由穿梭。其實三只腕表都採極少量生產，為了本次展覽，Roger Dubuis特地商請藏家借出策展，一次獻上三款Excalibur頂級腕表，堅強陣容只能於國際拍賣會才能一窺。展覽已從2021年2月9日開始於台北101專賣店信義還舉辦，直至2月21日為止。
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