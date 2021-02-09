連續一個月！晶華柏麗廳「女士用餐」5折優惠

晶華柏麗廳端出最吸睛的半價優惠，但僅限女性！

從2月14日西洋情人節、3月8日婦女節，來到3月14日的白色情人節，台北晶華酒店要在這段期間祝福占全世界人口數49.58%的女性朋友們，於一樓的超人氣自助餐廳─柏麗廳推出「Lady’s Month」，自2月14日至3月14日、不分平假日，晚間8點以後入內用餐的女性賓客均可享有餐價5折的優惠。

位於台北晶華酒店一樓的栢麗廳，豐美精緻的菜色獲得賓客肯定，不僅是國內唯一一家曾被美國有線電視網CNN報導推薦的自助美饌，更因年營業額長期領先業界、而享有「天下第一廳」的美譽。柏麗廳坐擁14、15號公園綠意盎然的景緻，挑高兩層樓的用餐空間，寬敞明亮，是高樓大廈林立的城市中、難得的一片美食綠洲。晚餐時段的餐廳景緻則是充滿華燈初上的時尚感。

柏麗廳共有四大餐檯，分別匯集了中、西、日式百餘種精緻料理，包括展現廚藝的創意冷盤以及「食藝廊─客座主廚」區，匯集新鮮多元的現流海鮮、現點現做的日式壽司料理的360度海鮮台，而熱鬧滾滾的中式經典佳餚區、歐風熱食美饌區、以及鐵板與麵點現烹區班，更是令人目不暇給，擺滿精巧奇趣的糕點以及Haagen-Dazs冰淇淋的甜品區也讓人流連。