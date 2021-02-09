熱熱出爐更昇華！過年激推「甜又暖」甜點禮盒

吃甜甜、過好年！

2021農曆年即將到來，期間更恰逢西洋情人節，特別的日子陪伴特別的人，記得伴手禮可是要好好挑選，才能在重要時刻畫龍點睛，留下甜甜暖暖的印象！

《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》找出適合過年期間分享、好吃的甜點禮盒，有許多網友PO文討論這些「加熱後特別香濃美味」的吃法，讓我們一口一口吃掉美好記憶，珍惜身邊親愛的家人朋友，做彼此生命中最棒的那個天使吧～

image source:fb/KFC

第1名：肯德基

﻿好吃甜點禮盒：蛋撻

肯德基不只炸雞、漢堡好吃，連蛋撻也做得超棒啊！熱賣多年依舊歷久不衰的原味蛋撻，是許多女孩的最愛，也是拜訪親友最棒的伴手禮，還會隨著季節推出各種限定口味喔！

最新爆紅的「芋見雲朵蛋撻禮盒」，嚴選台灣大甲芋頭製成香濃顆粒，滿滿的融入香濃葡式奶蛋餡，表面焦糖還疊上輕柔蓬鬆的雲朵棉花糖與特製芋香灑粉，綿密柔滑、層層療癒，浪漫輕甜的平衡口感，芋泥控絕對要嚐嚐！過年時擺桌上和家人一起分享，冷冷的新年在家享用熱呼呼的蛋撻，完美到不行啊～

第2名：Mister Donut

好吃甜點禮盒：波堤

Mister Donut是許多上班族下午的療癒點心泉源，逢年過節拿來和朋友家人分享也是非常棒的選擇，尤其他們家今年推出的春節禮盒實在太可愛了！

不只有波堤獅牛奶餅乾、草莓餅乾，還有兩種口味的雪茄捲，包裝盒裡還是換上牛年裝扮的波堤獅、P助與粉紅兔兔，光是拎著就喜氣洋洋，應景又古錐啊！

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第3名：不二坊（原不二家）

好吃甜點禮盒：蛋黃酥

不二坊的蛋黃酥不用贅述，外皮香酥、不甜膩，紅豆泥和蛋黃搭配得相當完美，不只中秋佳節搶到爆、排到爆，平常想買也得靠運氣才能排到吃到，過年時刻就試試自己的人品買一波啦！

拿來自用送禮都體面又滿足味蕾，追求熱呼呼出爐感的人也可以送烤箱回烤後再吃，切記不要把蛋黃酥丟進微波爐啊！

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第4名：PABLO

好吃甜點禮盒：半熟起司塔

來自日本的PABLO，鎮店招牌就是「經典原味起司塔」，內餡中夾帶著滿滿的杏桃醬，加熱好好吃～

吃起來有特殊果香氣息，大顆的6吋起司塔適合跟家人朋友一起分享，小顆mini版的適合獨享，外帶裝成一份禮盒也相當精緻，除了原味也還有多種特色口味可以選擇，非常適合有選擇障礙的人士購買啊！

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第5名：微熱山丘

好吃甜點禮盒：鳳梨酥

過年時候來一份他們家號稱「鳳梨酥界路易威登」的招牌鳳梨酥，一塊塊金磚黃的模樣看了就心情好，加上精緻的禮盒包裝，拿來送禮都體面，收到的親友也會心花怒放。

鳳梨又有好運旺旺來的寓意，天冷時放進烤箱回烤溫熱享用，也是一大享受，新年來一盒好吃又開運的鳳梨酥完全是必須要的啊！

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第6名：海邊走走

好吃甜點禮盒：蛋捲

海邊走走的花生愛餡蛋捲是許多人的心頭好，許多網友大推熱熱吃更美味，手工製作的蛋捲口感非常厚實又香氣滿滿，富有沙沙甜甜的口感更加美味好吃。

喜歡跟流行、必吃網路夯店的你，絕對不能錯過，這間是不少外國觀光客來台灣旅遊時必帶的伴手禮，包裝也相當精緻好看，非常適合逢年過節時送禮。

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第7名：krispy kreme

好吃甜點禮盒：甜甜圈

來自美國的Krispy Kreme經常出現在各種開趴時刻，盒裝迷你甜甜圈好看又好吃，買的人不用傷腦筋要選什麼口味，原味糖霜、繽紛草莓、繽紛巧克力、可可OREO、麥芽巧克力等各種經典款直接打包回家。



一整盒甜甜圈～擺出來吸睛又有面子，想吃什麼口味自己挑，放入烤箱之後糖霜稍稍融化，甜甜暖暖的口感特別香！

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第8名：可可布朗

好吃甜點禮盒：布朗尼

吃膩了各種中式甜點的話，春節來點不一樣的西方口味，專做布朗尼的可可布朗新春禮盒組，口感介於餅乾與蛋糕之間，吃起來紮實有嚼勁且香氣濃郁。

不死甜的滋味，搭配一杯熱茶，或是稍微回熱過後享用都讓人滿足到不行，更適合走春拜年時度過悠閒的午茶時光。

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第9名：小潘

好吃甜點禮盒：鳳梨酥

小潘蛋糕坊的鳳梨酥、鳳凰酥、蛋黃酥也是逢年過節的熱賣商品，特殊節日有時還得排上四五個小時才能買到，他們家的鳳梨酥是冬瓜餡，香甜不黏牙也不膩口，加了鹹蛋黃的鳳凰酥也是經典招牌的送禮小點。

特別喜歡熱呼呼口感的話，也可以用烤箱回烤一下，立刻吃到像是剛出爐般的美味！

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第10名：青鳥旅行

好吃甜點禮盒：蛋捲

青鳥旅行和京盛宇合作推出新年限定禮盒，把爆餡蛋捲和阿里山金萱茶湊在一起，讓人一次體驗鹹甜滋味的蛋捲和金萱茶的香氣。

這款蛋捲加熱吃會有流沙般的口感，大紅色的外盒包裝充滿濃濃新年味，更有兩種「春茜郁香」、「春茜染香」規格可以做選擇。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年01月28日至2021年01月26日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『熱熱吃更好吃的甜點禮盒』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」