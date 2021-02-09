吃烤鴨抽8000、鐵板燒買1送1！王品、鍋&Bar開春享優惠

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
鍋&Bar推出情人節套餐，原價3,480元，特價2,999元。圖／鍋&Bar提供
鍋&Bar推出情人節套餐，原價3,480元，特價2,999元。圖／鍋&Bar提供

農曆新年到來，許多民眾紛紛與親友聚餐聯繫情感。王品旗下的享鴨、hot7等品牌，各自推出福袋抽獎、套餐買1送1等不同的開春優惠。另外「鍋&Bar」鍋物餐酒館，也推出2週年與西洋情人節活動，可享免費贈送GODIVA巧克力，或是滿額送波士頓龍蝦或RSF極黑和牛等優惠。

享鴨今年推出「搶頭鴨」活動，即日起凡預定2月12日中午11點的烤全鴨，即可抽新春福袋，內含王品各品牌的餐券，每包至少價值2,000元，最大獎總價值超過8,000元，每店限量15組。另外民眾消費滿1,300元，即可參與轉盤活動，有機會獲得招牌片皮鴨5折、250元菜品券、200元折價券等贈禮。

即日起至2月28日期間，每日進入hot 7鐵板燒LINE官方帳號即可參加抽獎，每日可刮，有機會獲得套餐買1送1、2客88折等優惠，至現場消費也可參與抽獎活動。而「丰禾台式小館」自即日起到2月28日期間，消費滿1,000元可參加抽獎，有機會可獲得多道店內的人氣菜色。

針對情人節，THE WANG於2月12日至2月15日期間，推出限定情人套餐，包括有酥烤開心果菲力套餐、炙燒鮭魚佐玫瑰覆盆子醬汁等菜餚，每人3,980元。

主打「鍋物西吃」的火鍋餐酒館「鍋&Bar」，同樣於情人節檔期推出雙人套餐，內含有美國無骨牛小排、台灣1983黑豚梅花、海鮮拼盤等內容，原價3,480元，特價2,999元。另外情人節當日消費情人套餐，即加贈價值750元的「GODIVA金裝心形巧克力禮盒6顆裝」。為慶祝2週年，2月17日至2月28日期間，凡至鍋&Bar消費單桌達2,999元，即可免費獲得「波士頓龍蝦」1隻或是「RSF極黑和牛」1盤。

享鴨於大年初一推出「搶頭鴨」活動。圖／王品提供
享鴨於大年初一推出「搶頭鴨」活動。圖／王品提供
THE WANG推出的情人套餐，內含炙燒鮭魚佐玫瑰覆盆子醬汁等料理。圖／王品提供
THE WANG推出的情人套餐，內含炙燒鮭魚佐玫瑰覆盆子醬汁等料理。圖／王品提供
為慶祝2週年，鍋&Bar消費滿額就贈「波士頓龍蝦」1隻或是「RSF極黑和牛」1盤。圖／鍋&Bar提供
為慶祝2週年，鍋&Bar消費滿額就贈「波士頓龍蝦」1隻或是「RSF極黑和牛」1盤。圖／鍋&Bar提供

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