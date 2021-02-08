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「從北玩到南」春節全台新光三越熱門打卡點一次看

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
春節連假期間，新光三越從北到南全台各店都特別規劃適合全家人共遊的展覽與活動。圖／新光三越提供
春節連假期間，新光三越從北到南全台各店都特別規劃適合全家人共遊的展覽與活動。圖／新光三越提供

過年假期去哪玩？新光三越全台15店在春節連假期間，特別規劃許多充滿濃濃年味的展覽與活動，還有適合大人、小孩好玩又好拍的人氣IP特展，不論民眾過年期間前往北、中、南返鄉、拜訪、出遊等，爸媽們再也不用想破頭，都可以就近在新光三越，滿足假期的吃喝玩樂購物需求。

牛年，總是要來點應景的，今年新光三越獨家規劃「最牛」展覽，特別邀請到來自西班牙的藝術大師皇‧雷普耶斯，和台灣當代藝術家洪易，分別用西班牙最著名的「鬥牛」和勤奮踏實象徵的「台灣水牛」為主題，打造牛年春節空間藝術，到台北、台中、台南的新光三越，免出國就可看到大師的藝術創作。

在台北最繁華的信義商圈，也能感受傳統年味。每年大年初一到初四登場的台北信義新天地「獅皇競」今年邁入第九屆，「2021獅皇競醒獅表演－牛轉辛丑」，今年邀請到6大知名獅隊齊聚一較高下，台中中港店也從初一到初五天天帶來鼓舞人心的傳統技藝。另外，台北信義新天地、台南中山店和高雄左營店由各地小朋友一起動手繪製多款燈籠，打造充滿濃濃年味的彩繪燈籠展，隨著夜幕升起，喜氣又繽紛的燈籠亮起，是民眾紛紛拿起相機拍照的人氣景點。

台北信義新天地、台南中山店和高雄左營店邀請各地小朋友繪製推出彩繪燈籠展。圖／新光三越提供
台北信義新天地、台南中山店和高雄左營店邀請各地小朋友繪製推出彩繪燈籠展。圖／新光三越提供

全台各店一口氣推出6大IP主題展，最適合大人小孩全家一起同樂，包括台北信義新天地A11的「冰雪奇緣夢幻特展」、台北南西店「史努比70周年巡迴展」，桃園站前店及台中中港店同步推出包含鬼滅之刃五大動漫的「muse動漫淘樂園」，以及台中中港店「黃阿瑪不想運動運動會」，台南新天地有小朋友最愛的「戽斗恐龍叢林樂園」、高雄左營店則有「柴太郎森友會&怪獸樂園」氣墊主題樂園與「金田不二家動漫公仔&周邊商品大展」。

台北信義新天地A11「冰雪奇緣夢幻特展」。圖／新光三越提供
台北信義新天地A11「冰雪奇緣夢幻特展」。圖／新光三越提供

信義商圈親子熱點，還有去年底新開幕的全台最大兒童基地新光三越A8兒童館，除了擁有全台最齊全婦嬰用品、安撫玩具，還有大人也喜愛的熱門收藏玩具、動漫一條街，以及風靡媽咪界的寶寶游泳池、讓小朋友快樂玩的塗鴉遊戲動物樂園等，甚至在4樓打造戶外FUN電公園，提供親子寬闊的玩樂空間。

新光三越信義A8兒童館引進全台獨家Cocco Spa寶寶游泳。圖／摘自Cocco Spa粉絲團
新光三越信義A8兒童館引進全台獨家Cocco Spa寶寶游泳。圖／摘自Cocco Spa粉絲團

過年到新光三越走春打卡，逛街、吃美食的同時，也別忘了2月21日錢都可累計金牛卡利HIGH刷卡金額獨享禮券回饋。

台北南西店一館「史努比70周年巡迴展」。圖／新光三越提供
台北南西店一館「史努比70周年巡迴展」。圖／新光三越提供
台中中港店「黃阿瑪不想運動運動會」。圖／新光三越提供
台中中港店「黃阿瑪不想運動運動會」。圖／新光三越提供
「2021獅皇競醒獅表演－牛轉辛丑」大年初一到初四在台北信義新天地登場。圖／新光三越提供
「2021獅皇競醒獅表演－牛轉辛丑」大年初一到初四在台北信義新天地登場。圖／新光三越提供

親子 春節 新光三越

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