「從北玩到南」春節全台新光三越熱門打卡點一次看

過年假期去哪玩？新光三越全台15店在春節連假期間，特別規劃許多充滿濃濃年味的展覽與活動，還有適合大人、小孩好玩又好拍的人氣IP特展，不論民眾過年期間前往北、中、南返鄉、拜訪、出遊等，爸媽們再也不用想破頭，都可以就近在新光三越，滿足假期的吃喝玩樂購物需求。

牛年，總是要來點應景的，今年新光三越獨家規劃「最牛」展覽，特別邀請到來自西班牙的藝術大師皇‧雷普耶斯，和台灣當代藝術家洪易，分別用西班牙最著名的「鬥牛」和勤奮踏實象徵的「台灣水牛」為主題，打造牛年春節空間藝術，到台北、台中、台南的新光三越，免出國就可看到大師的藝術創作。

在台北最繁華的信義商圈，也能感受傳統年味。每年大年初一到初四登場的台北信義新天地「獅皇競」今年邁入第九屆，「2021獅皇競醒獅表演－牛轉辛丑」，今年邀請到6大知名獅隊齊聚一較高下，台中中港店也從初一到初五天天帶來鼓舞人心的傳統技藝。另外，台北信義新天地、台南中山店和高雄左營店由各地小朋友一起動手繪製多款燈籠，打造充滿濃濃年味的彩繪燈籠展，隨著夜幕升起，喜氣又繽紛的燈籠亮起，是民眾紛紛拿起相機拍照的人氣景點。

台北信義新天地、台南中山店和高雄左營店邀請各地小朋友繪製推出彩繪燈籠展。圖／新光三越提供

全台各店一口氣推出6大IP主題展，最適合大人小孩全家一起同樂，包括台北信義新天地A11的「冰雪奇緣夢幻特展」、台北南西店「史努比70周年巡迴展」，桃園站前店及台中中港店同步推出包含鬼滅之刃五大動漫的「muse動漫淘樂園」，以及台中中港店「黃阿瑪不想運動運動會」，台南新天地有小朋友最愛的「戽斗恐龍叢林樂園」、高雄左營店則有「柴太郎森友會&怪獸樂園」氣墊主題樂園與「金田不二家動漫公仔&周邊商品大展」。

台北信義新天地A11「冰雪奇緣夢幻特展」。圖／新光三越提供

信義商圈親子熱點，還有去年底新開幕的全台最大兒童基地新光三越A8兒童館，除了擁有全台最齊全婦嬰用品、安撫玩具，還有大人也喜愛的熱門收藏玩具、動漫一條街，以及風靡媽咪界的寶寶游泳池、讓小朋友快樂玩的塗鴉遊戲動物樂園等，甚至在4樓打造戶外FUN電公園，提供親子寬闊的玩樂空間。

新光三越信義A8兒童館引進全台獨家Cocco Spa寶寶游泳。圖／摘自Cocco Spa粉絲團