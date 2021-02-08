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百達翡麗2021新品首發！Twenty~4女表新色 橄欖綠驚艷

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
橄欖綠色面的百達翡麗Twenty~4 Automatic編號7300/1200A-011不鏽鋼鑲鑽自動腕表，是百達翡麗當代時計系列首度採用的新顏色，81萬1,000元。圖／百達翡麗提供
橄欖綠色面的百達翡麗Twenty~4 Automatic編號7300/1200A-011不鏽鋼鑲鑽自動腕表，是百達翡麗當代時計系列首度採用的新顏色，81萬1,000元。圖／百達翡麗提供

有「表王」之稱的百達翡麗（Patek Philippe）於今（2月8）日瑞士時間早上9點透過網路向全球發表今年的第一波新品：Twenty~4時計系列新作。該系列於1999年誕生，專為現代女性繁忙和活躍的生活而設計。2021年，這個陪伴全球獨立女性超過20年的優雅腕表系列，迎來三款全新的作品，將美感融入生活每刻。最初的方長型「manchette」法式袖口設計風格的石英時計，新款為玫瑰金搭配巧克力咖啡色放射狀表面；圓形表殼的Twenty~4 Automatic自動腕表，則推出不銹鋼搭配橄欖綠色放射狀表面，以及玫瑰金搭配鍍玫瑰金放射狀表面等兩種摩登新風貌。

就如其名，Twenty~4系列代表一天日夜24小時，也象徵了這24小時內豐富多樣的生活面貌。這款現代腕表訴求涵養與優雅兼備的獨立女性，鮮明的個性，不論在家、工作或是出外活動等各種場合，24小時均能配戴。

最初的Twenty~4採用「manchette」法式袖口設計搭配石英時計，表殼為長方拱形，時標為立體羅馬數字搭配棒狀時標，簡潔優美。然而隨著時代演進，女性生活方式亦在過去20年間變得更豐富多元，欣賞機械腕表的女性也開始增加，於是百達翡麗於2018年推出新款的Twenty~4 Automatic自動腕表，以圓形表殼搭配阿拉伯數字時標的活潑新風貌，更豐富的選擇貼近日益多元的當代女性生活。

去年，法式袖口設計的石英款Twenty~4腕表，全面將原本時標羅馬數字的部分換上阿拉伯數字，在細節上讓腕表煥然更新。今年推出的Twenty~4編號4910/1201R-001玫瑰金法式袖口腕表，延續阿拉伯數字的表盤設計，配襯巧克力咖啡色放射狀表面，色調暖和，表殼垂直鑲有兩行無瑕美鑽，以突顯表殼兩層階梯線條。表冠裝飾百達翡麗的卡勒卓華十字星圖案。採百達翡麗E15石英機芯。

同時推出的兩款Twenty~4 Automatic自動腕表，編號7300/1200A-011的不鏽鋼款，搭配橄欖綠色放射狀表面，也是百達翡麗當代時計系列首度出現的顏色，在既有的灰色與藍色面之外，增加新的選擇。白金立體阿拉伯數字和指針皆有夜光，確保隨時讀時清晰。表面6點設有日期顯示窗，表殼輪廓以「Dentelle」（花邊風格）方式交錯鑲嵌兩行美鑽。透明表殼底則可欣賞到324 S C自動上鍊機芯的精美機械結構與手工裝飾細節。鍊帶配有全新專利摺疊扣。

編號7300/1200R-011的Twenty~4 Automatic自動上鍊玫瑰金腕表，則以近年來時裝流行的tone on tone方式，配搭鍍玫瑰金放射狀表面，時針、分針、立體阿拉伯數字和日期顯示窗框亦以玫瑰金打造，整體洋溢和暖光華。與同樣圓形表款的7300/1200A-011一樣，表殼以「Dentelle」方式交錯鑲嵌兩行美鑽、搭載經典的324 S C自動上鍊機芯、配全新專利摺疊扣。除了今年新亮相的這款金色表盤，目前的Twenty~4 Automatic圓形玫瑰金自動腕表，還有之前推出的巧克力咖啡色放射狀表面、「山東蠶絲」裝飾表面、珠寶表、和高級珠寶表等多種選擇。

百達翡麗Twenty~4 Automatic編號7300/1200A-011不鏽鋼鑲鑽自動腕表，81萬1,000元。圖／百達翡麗提供
百達翡麗Twenty~4 Automatic編號7300/1200A-011不鏽鋼鑲鑽自動腕表，81萬1,000元。圖／百達翡麗提供
百達翡麗發布2021年第一波新品，專屬女性的Twenty~4系列迎來全新的成員。圖／百達翡麗提供
百達翡麗發布2021年第一波新品，專屬女性的Twenty~4系列迎來全新的成員。圖／百達翡麗提供
百達翡麗Twenty~4 Automatic腕表，白金立體阿拉伯數字和指針皆塗上夜光物料，確保在任何環境下皆讀時清晰。圖／百達翡麗提供
百達翡麗Twenty~4 Automatic腕表，白金立體阿拉伯數字和指針皆塗上夜光物料，確保在任何環境下皆讀時清晰。圖／百達翡麗提供
百達翡麗專為女性推出的Twenty~4系列腕錶，首度推出橄欖綠色面。圖／百達翡麗提供
百達翡麗專為女性推出的Twenty~4系列腕錶，首度推出橄欖綠色面。圖／百達翡麗提供
百達翡麗Twenty~4 Automatic編號7300/1200A-011不鏽鋼鑲鑽自動腕表，搭載324 S C自動上鍊機芯。圖／百達翡麗提供
百達翡麗Twenty~4 Automatic編號7300/1200A-011不鏽鋼鑲鑽自動腕表，搭載324 S C自動上鍊機芯。圖／百達翡麗提供
百達翡麗Twenty~4系列法式袖口設計玫瑰金鑲鑽石英腕表，推出搭配巧克力咖啡色放射狀表面的編號4910/1201R-001新作。圖／百達翡麗提供
百達翡麗Twenty~4系列法式袖口設計玫瑰金鑲鑽石英腕表，推出搭配巧克力咖啡色放射狀表面的編號4910/1201R-001新作。圖／百達翡麗提供
百達翡麗Twenty~4系列編號4910/1201R-001「法式袖口」設計玫瑰金鑲鑽石英腕表，131萬1,000元。圖／百達翡麗提供
百達翡麗Twenty~4系列編號4910/1201R-001「法式袖口」設計玫瑰金鑲鑽石英腕表，131萬1,000元。圖／百達翡麗提供
百達翡麗Twenty~4 Automatic編號7300/1200R-011不鏽鋼鑲鑽自動腕表，141萬4,000元。圖／百達翡麗提供
百達翡麗Twenty~4 Automatic編號7300/1200R-011不鏽鋼鑲鑽自動腕表，141萬4,000元。圖／百達翡麗提供
百達翡麗Twenty~4 Automatic鑲鑽自動腕表，配以全新專利摺疊扣，由四枚獨立扣爪固定。圖／百達翡麗提供
百達翡麗Twenty~4 Automatic鑲鑽自動腕表，配以全新專利摺疊扣，由四枚獨立扣爪固定。圖／百達翡麗提供
百達翡麗Twenty~4 Automatic腕表，表殼以Dentelle花邊風格交錯鑲嵌兩行美鑽。圖／百達翡麗提供
百達翡麗Twenty~4 Automatic腕表，表殼以Dentelle花邊風格交錯鑲嵌兩行美鑽。圖／百達翡麗提供
百達翡麗Twenty~4系列法式袖口設計玫瑰金鑲鑽石英腕表，推出搭配巧克力咖啡色放射狀表面的編號4910/1201R-001新作。圖／百達翡麗提供
百達翡麗Twenty~4系列法式袖口設計玫瑰金鑲鑽石英腕表，推出搭配巧克力咖啡色放射狀表面的編號4910/1201R-001新作。圖／百達翡麗提供
百達翡麗Twenty~4系列編號4910/1201R-001「法式袖口」設計玫瑰金鑲鑽石英腕表，131萬1,000元。圖／百達翡麗提供
百達翡麗Twenty~4系列編號4910/1201R-001「法式袖口」設計玫瑰金鑲鑽石英腕表，131萬1,000元。圖／百達翡麗提供
百達翡麗專為女性推出的Twenty~4系列腕錶，首度推出橄欖綠色面。圖／百達翡麗提供
百達翡麗專為女性推出的Twenty~4系列腕錶，首度推出橄欖綠色面。圖／百達翡麗提供
百達翡麗Twenty~4 Automatic編號7300/1200R-011不鏽鋼鑲鑽自動腕表，141萬4,000元。圖／百達翡麗提供
百達翡麗Twenty~4 Automatic編號7300/1200R-011不鏽鋼鑲鑽自動腕表，141萬4,000元。圖／百達翡麗提供
百達翡麗Twenty~4 Automatic自動腕表，以契合當代獨立女性生活為訴求，設計優雅搭配性高。圖／百達翡麗提供
百達翡麗Twenty~4 Automatic自動腕表，以契合當代獨立女性生活為訴求，設計優雅搭配性高。圖／百達翡麗提供
百達翡麗Twenty~4系列編號4910/1201R-001玫瑰金鑲鑽石英腕表，長方形表殼上兩行鑽石突顯表身輪廓。圖／百達翡麗提供
百達翡麗Twenty~4系列編號4910/1201R-001玫瑰金鑲鑽石英腕表，長方形表殼上兩行鑽石突顯表身輪廓。圖／百達翡麗提供
百達翡麗Twenty~4系列編號4910/1201R-001「法式袖口」設計玫瑰金鑲鑽石英腕表，131萬1,000元。圖／百達翡麗提供
百達翡麗Twenty~4系列編號4910/1201R-001「法式袖口」設計玫瑰金鑲鑽石英腕表，131萬1,000元。圖／百達翡麗提供
百達翡麗Twenty~4 Automatic自動腕表，以契合當代獨立女性生活為訴求，設計優雅搭配性高。圖／百達翡麗提供
百達翡麗Twenty~4 Automatic自動腕表，以契合當代獨立女性生活為訴求，設計優雅搭配性高。圖／百達翡麗提供
百達翡麗Twenty~4系列法式袖口設計玫瑰金鑲鑽石英腕表，推出搭配巧克力咖啡色放射狀表面的編號4910/1201R-001新作。圖／百達翡麗提供
百達翡麗Twenty~4系列法式袖口設計玫瑰金鑲鑽石英腕表，推出搭配巧克力咖啡色放射狀表面的編號4910/1201R-001新作。圖／百達翡麗提供
百達翡麗Twenty~4 Automatic腕表，表殼以Dentelle花邊風格交錯鑲嵌兩行美鑽。圖／百達翡麗提供
百達翡麗Twenty~4 Automatic腕表，表殼以Dentelle花邊風格交錯鑲嵌兩行美鑽。圖／百達翡麗提供

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