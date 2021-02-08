百達翡麗2021新品首發！Twenty~4女表新色 橄欖綠驚艷

有「表王」之稱的百達翡麗（Patek Philippe）於今（2月8）日瑞士時間早上9點透過網路向全球發表今年的第一波新品：Twenty~4時計系列新作。該系列於1999年誕生，專為現代女性繁忙和活躍的生活而設計。2021年，這個陪伴全球獨立女性超過20年的優雅腕表系列，迎來三款全新的作品，將美感融入生活每刻。最初的方長型「manchette」法式袖口設計風格的石英時計，新款為玫瑰金搭配巧克力咖啡色放射狀表面；圓形表殼的Twenty~4 Automatic自動腕表，則推出不銹鋼搭配橄欖綠色放射狀表面，以及玫瑰金搭配鍍玫瑰金放射狀表面等兩種摩登新風貌。

就如其名，Twenty~4系列代表一天日夜24小時，也象徵了這24小時內豐富多樣的生活面貌。這款現代腕表訴求涵養與優雅兼備的獨立女性，鮮明的個性，不論在家、工作或是出外活動等各種場合，24小時均能配戴。

最初的Twenty~4採用「manchette」法式袖口設計搭配石英時計，表殼為長方拱形，時標為立體羅馬數字搭配棒狀時標，簡潔優美。然而隨著時代演進，女性生活方式亦在過去20年間變得更豐富多元，欣賞機械腕表的女性也開始增加，於是百達翡麗於2018年推出新款的Twenty~4 Automatic自動腕表，以圓形表殼搭配阿拉伯數字時標的活潑新風貌，更豐富的選擇貼近日益多元的當代女性生活。

去年，法式袖口設計的石英款Twenty~4腕表，全面將原本時標羅馬數字的部分換上阿拉伯數字，在細節上讓腕表煥然更新。今年推出的Twenty~4編號4910/1201R-001玫瑰金法式袖口腕表，延續阿拉伯數字的表盤設計，配襯巧克力咖啡色放射狀表面，色調暖和，表殼垂直鑲有兩行無瑕美鑽，以突顯表殼兩層階梯線條。表冠裝飾百達翡麗的卡勒卓華十字星圖案。採百達翡麗E15石英機芯。

同時推出的兩款Twenty~4 Automatic自動腕表，編號7300/1200A-011的不鏽鋼款，搭配橄欖綠色放射狀表面，也是百達翡麗當代時計系列首度出現的顏色，在既有的灰色與藍色面之外，增加新的選擇。白金立體阿拉伯數字和指針皆有夜光，確保隨時讀時清晰。表面6點設有日期顯示窗，表殼輪廓以「Dentelle」（花邊風格）方式交錯鑲嵌兩行美鑽。透明表殼底則可欣賞到324 S C自動上鍊機芯的精美機械結構與手工裝飾細節。鍊帶配有全新專利摺疊扣。