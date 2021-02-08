「地獄廚神」上菜！戈登拉姆齊的「櫛瓜麵條佐肉丸」

全世界家喻戶曉的地獄廚神：戈登．拉姆齊，他深刻體會到想要瘦身或強健體魄，只有在運動和飲食調整配合良好，才能真正達成；而戈登自身就是透過飲食和運動雙管齊下，最後成功控制體重的實踐者。

戈登說，良好的飲食並非指每天要吃得清淡無味！透過廚神精心調配的美食食譜，就算正在減重期間也能好好吃一頓，更重要的是做法都很簡單，適合全家人一起享用喔。

【戈登的櫛瓜麵條佐肉丸】

無論在英國被稱為courgetti，或美國人眼中的zoodles，兩者皆指由盛產於大西洋兩岸的美味櫛瓜所製成的蔬菜麵條。櫛瓜麵條和肉丸的組合豐盛飽足，好似尋常的義大利麵，卻是一般家庭不可或缺的菜色，它的風味和質地毫不馬虎，因此可讓你的家人吃進大量蔬菜。櫛瓜麵條配上義式香蒜醬或其他義大利麵醬都令人讚不絕口。

● 本食譜份量

四人份

● 單份營養成分表

卡路里 291

脂肪（公克） 7.0

飽和脂肪（公克） 1.0

碳水化合物（公克） 16.0

糖（公克） 14.0

膳食纖維（公克） 5.0

蛋白質（公克） 39.0

鹽（公克） 0.49

● 櫛瓜麵條

櫛瓜4大根，修整頭尾兩端

橄欖油適量

刨碎的帕馬森起司適量（可省略）

● 肉丸材料

火雞瘦絞肉500公克

洋蔥1小顆，去皮切細碎

大蒜2瓣，去皮切細碎

伍斯特醬2小匙

蛋1顆，打勻

海鹽和現磨黑胡椒粉

● 茄汁醬

橄欖油適量

洋蔥1顆，去皮切丁

大蒜2瓣，去皮拍扁

番茄糊1大匙

番茄丁罐頭2罐（各400公克）

乾燥奧勒岡½小匙

巴薩米克醋½小匙

1. 用螺旋蔬果切絲器、刨絲器或曼陀林切片器將4大根櫛瓜切成細長條。切好後暫置一旁備用。

2. 火雞肉放入調理碗，加入洋蔥丁、蒜末、伍斯特醬、蛋液、1大撮海鹽和黑胡椒粉。攪拌所有材料直到充分混合。

3. 手打濕，將肉餡揉成20顆肉丸，揉好即排至平盤。用保鮮膜蓋好平盤，置於冰箱冷藏30分鐘。

4. 利用空檔製作茄汁醬；大煎鍋中倒少許橄欖油，開中火。待油燒熱，加入洋蔥炒5∼6分鐘直到變軟，加大蒜再炒1分鐘。

5. 拌入番茄糊煮2分鐘，再加入番茄丁、奧勒岡、巴薩米克醋和1大撮海鹽和黑胡椒粉。將所有材料攪拌均勻煨煮10分鐘，直到湯汁變得濃稠。

6. 接著煎肉丸；煎鍋中倒少許橄欖油，開中火。待油燒熱，分批加入肉丸煎至棕色，過程中要不時翻動肉丸，使表面上色均勻。將肉丸倒至茄汁醬鍋內再煮10分鐘，直到肉丸熟且入味，要不時翻動肉丸。（如果醬汁快要燒乾，可以酌加50∼100毫升清水。）

7. 煎肉丸的鍋中加1小匙橄欖油，用中火將櫛瓜條略炒3∼5分鐘，不時翻動直到變軟但仍帶點嚼感。

8. 將櫛瓜條平分至餐碗中，舀入肉丸，有準備的話再撒上帕馬森起司即可開動。

● 高強度運動版本

鍛鍊或競賽的時候，可以將櫛瓜換成全麥麵條配上肉丸一起吃。

作者介紹：姓名：戈登˙拉姆齊，知名主廚，外號「地獄廚神」，是目前知名度廣泛的料理名人之一。出版多本食譜備受粉絲喜愛。