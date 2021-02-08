「地獄廚神」上菜！戈登拉姆齊的「櫛瓜麵條佐肉丸」
全世界家喻戶曉的地獄廚神：戈登．拉姆齊，他深刻體會到想要瘦身或強健體魄，只有在運動和飲食調整配合良好，才能真正達成；而戈登自身就是透過飲食和運動雙管齊下，最後成功控制體重的實踐者。
戈登說，良好的飲食並非指每天要吃得清淡無味！透過廚神精心調配的美食食譜，就算正在減重期間也能好好吃一頓，更重要的是做法都很簡單，適合全家人一起享用喔。
【戈登的櫛瓜麵條佐肉丸】
無論在英國被稱為courgetti，或美國人眼中的zoodles，兩者皆指由盛產於大西洋兩岸的美味櫛瓜所製成的蔬菜麵條。櫛瓜麵條和肉丸的組合豐盛飽足，好似尋常的義大利麵，卻是一般家庭不可或缺的菜色，它的風味和質地毫不馬虎，因此可讓你的家人吃進大量蔬菜。櫛瓜麵條配上義式香蒜醬或其他義大利麵醬都令人讚不絕口。
● 本食譜份量
四人份
● 單份營養成分表
卡路里 291
脂肪（公克） 7.0
飽和脂肪（公克） 1.0
碳水化合物（公克） 16.0
糖（公克） 14.0
膳食纖維（公克） 5.0
蛋白質（公克） 39.0
鹽（公克） 0.49
● 櫛瓜麵條
櫛瓜4大根，修整頭尾兩端
橄欖油適量
刨碎的帕馬森起司適量（可省略）
● 肉丸材料
火雞瘦絞肉500公克
洋蔥1小顆，去皮切細碎
大蒜2瓣，去皮切細碎
伍斯特醬2小匙
蛋1顆，打勻
海鹽和現磨黑胡椒粉
● 茄汁醬
橄欖油適量
洋蔥1顆，去皮切丁
大蒜2瓣，去皮拍扁
番茄糊1大匙
番茄丁罐頭2罐（各400公克）
乾燥奧勒岡½小匙
巴薩米克醋½小匙
1. 用螺旋蔬果切絲器、刨絲器或曼陀林切片器將4大根櫛瓜切成細長條。切好後暫置一旁備用。
2. 火雞肉放入調理碗，加入洋蔥丁、蒜末、伍斯特醬、蛋液、1大撮海鹽和黑胡椒粉。攪拌所有材料直到充分混合。
3. 手打濕，將肉餡揉成20顆肉丸，揉好即排至平盤。用保鮮膜蓋好平盤，置於冰箱冷藏30分鐘。
4. 利用空檔製作茄汁醬；大煎鍋中倒少許橄欖油，開中火。待油燒熱，加入洋蔥炒5∼6分鐘直到變軟，加大蒜再炒1分鐘。
5. 拌入番茄糊煮2分鐘，再加入番茄丁、奧勒岡、巴薩米克醋和1大撮海鹽和黑胡椒粉。將所有材料攪拌均勻煨煮10分鐘，直到湯汁變得濃稠。
6. 接著煎肉丸；煎鍋中倒少許橄欖油，開中火。待油燒熱，分批加入肉丸煎至棕色，過程中要不時翻動肉丸，使表面上色均勻。將肉丸倒至茄汁醬鍋內再煮10分鐘，直到肉丸熟且入味，要不時翻動肉丸。（如果醬汁快要燒乾，可以酌加50∼100毫升清水。）
7. 煎肉丸的鍋中加1小匙橄欖油，用中火將櫛瓜條略炒3∼5分鐘，不時翻動直到變軟但仍帶點嚼感。
8. 將櫛瓜條平分至餐碗中，舀入肉丸，有準備的話再撒上帕馬森起司即可開動。
● 高強度運動版本
鍛鍊或競賽的時候，可以將櫛瓜換成全麥麵條配上肉丸一起吃。
作者介紹：姓名：戈登˙拉姆齊，知名主廚，外號「地獄廚神」，是目前知名度廣泛的料理名人之一。出版多本食譜備受粉絲喜愛。
【以上摘文選自《戈登．拉姆齊的享瘦食譜》、作者：戈登．拉姆齊、圖文提供：尖端出版社、整理：記者柯意如】
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