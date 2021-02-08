就素愛烘培／自製素食伴手禮：草莓大福、芋頭蓮藕涼糕

年節想送伴手禮小點心給吃素的朋友或長輩，自己製作成分透明最安心！大廚們精心設計美味純素烘焙點心做法，自製純素小點最能表心意，新手也能很容易完成，一起來學學看吧！

【第一道點心：草莓大福】

將鴛鴦餡包入草莓，露出一點草莓。圖／上優文化提供 草莓大福。圖／上優文化提供

● 份量：20顆

● 材料(g)

● 水 250、細砂糖 110、椰漿 130、糯米粉 230、太白粉 38、花生油 45、紅麴粉 1、熟太白粉 適量、鴛鴦餡 600、草莓 20顆

● 作法

A、大福皮

1.【大福皮材料】放入鋼盆中攪拌均勻成糰。

2.大火蒸30分鐘後取出，放入塑膠袋中，手揉均勻。

3.分割每顆40克，共20顆。

B、內餡

1.鴛鴦餡分割每個30克，共20顆。

2.草莓去蒂頭，共20顆。

3.將鴛鴦餡包入草莓，露出一點草莓。

C、組合

大福皮包入鴛鴦草莓餡，裹上熟太白粉即完成

【第二道點心：芋頭蓮藕涼糕】

芋頭蓮藕涼糕。圖／上優文化提供

● 份量：1個8吋涼糕

● 模具:8吋蛋糕模

● 材料(g)

蓮藕粉 220、日本太白粉 50、細砂糖 110、冷水 240、熱水 480、芋頭 半顆、二砂糖 40、玉米粉 60

● 作法

A、內餡

1.將芋頭切塊，放入電鍋蒸熟後壓泥。

2.再將芋泥放入炒鍋，加入二砂糖、適量水炒製成芋泥備用。

取一烘焙紙，放入芋泥整形成圓餅狀。

B、裝飾

玉米粉以乾鍋小火製成熟玉米粉。

C、麵糊

將蓮藕粉、日本太白粉、細砂糖、冷水拌勻，加入滾沸熱水，攪拌至濃稠，微糊化備用。

D、組合

取模型，底部鋪上烤焙紙，並將1/2蓮藕糊鋪入模型中再放入芋泥，輕輕壓實，最後倒入剩餘1/2蓮藕糊。

E、蒸

起蒸籠鍋，放入蒸籠鍋，以中大火蒸約10~15分鐘即可放涼。將涼糕取出撒上熟玉米粉切塊即可。

※ 作者群介紹：吳仕文、施建瑋、吳玉梅、簡維岑、崔銀庭、李秀真、游香菱 等多位大廚

【以上摘文選自《就素愛烘焙：純素、無蛋奶烘焙小點》、圖文提供：上優文化、整理：記者柯意如】