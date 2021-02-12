走春出遊必逛！ 好想兔快閃店 巨型扭蛋一番賞初登場

牛年春節前夕「好想兔五週年快閃」新品將全面上架！絕對能滿足所有好想兔粉絲的期待。粉絲瘋狂敲碗的五週年限定圍裙、抱枕、食物袋、海灘拖鞋、保溫杯、折疊傘和洗臉髮帶都會在現場等著大家，在過年期間快把這些寶貝帶回家，一起過個好年吧！另外，全台首度公開的「快閃限定好想兔一番賞」也將抵達五週年快閃店現場一起陪大家迎新年，參加的粉絲除了有機會跟1.6米高的想兔造型扭蛋機合影外，還有機會以扭蛋方式獲得以下只抽不賣限量商品：好想兔跟小賤狗限量公仔(約17公分高)、收納櫃、小抱枕吊飾、直版襪、御守，快趁新年好運滿點時來試試手氣吧！

在松山文創園區俏皮登場的「好想兔五週年快閃」，將台灣LINE貼圖冠軍常客的好想兔各個熱門貼圖實體化，讓粉絲可以在現場跟最愛「宅在家」的好想兔一起拍照留戀。為了回饋粉絲，從2021年2月10號開始到2月16日「好想兔五週年快閃」推出新春好康優惠，多項五周年限定商品限時優惠中，粉絲千萬不要錯過！

好想兔五週年快閃-好想邀你來作客

日期：2021年1月22日至2021年3月21日，2/11除夕休館

營業時間：週一至週四 11:00-18:00，週五至週日及例假日 10:00-18:00

地點：松山文創園區，南向辦公廳舍1樓