微縮人生特展、吉豚屋KATSUYA 合推優惠

「山田卓司×鄭鴻展 微縮人生特展」於台北華山1914文創園區開展，二月起特別與日本品牌「吉豚屋KATSUYA」合推優惠。消費者即日起至二月二十八日，至「吉豚屋KATSUYA」門市用餐可獲得微縮人生特展專屬購票優惠折扣碼；另持微縮特展票根者享點購大盤子系列餐點九折優惠。活動詳情請上「吉豚屋KATSUYA」 官方網站 或 官方粉專 查詢。

由聯合數位文創主辦的微縮人生特展，首次集結台日兩位微縮神手大師作品展出，因此特別與日本最大連鎖豬排專門店「吉豚屋KATSUYA」合作，希望讓台灣民眾在疫情期間感受類出國旅遊，在台灣以最優惠的價格享受日本豬排美食。吉豚屋KATSUYA於2015年進軍台灣，秉持與日本「美味、快速、高CP值」品牌精神，使用一系列日本進口醬汁延續日本正宗口味，將美味同步帶給台灣消費者。

日本微縮「電視冠軍-情景王」山田卓司與台灣「微縮模型王」鄭鴻展，各自以微縮技法用心刻畫、微型化豐富的人物表情和營造情景感受，保留永恆的感動瞬收於六十件特選作品當中，在毫釐之間如實呈現出幾可亂真的微縮世界，試圖帶領民眾回到封塵已久的泛黃憶事裡，藉以喚醒兒時的回憶、快樂的純真年代，娓娓訴說箇中人生故事。邀請民眾前往感受經歷微縮視界，來場奇幻驚喜小人國旅程！