聽新聞
test
0:00 / 0:00
一包多用好方便 TOD’S情人節限定小包3色登場
許多人在購買精品包款時，最大考量就是搭配度和使用起來的便利性，畢竟一款包價格也不低，如果能「一包多用」，這錢花得也算值得。TOD’S今年春夏推出Timeless多功能小包系列，除了主打亮眼的撞色皮革外型，最重要的就是「一包多用」特性。而情人節也特別推出限量系列，增添了一點奢華細節，彰顯戀人情意的珍貴。
TOD’S情人節限量系列Timeless多功能小包上同樣有識別度極高的T Logo，這是現任創意總監Walter Chiapponi創造出的新時代標誌性元素。此系列特別使用了鑽飾點綴，從不同角度看都能感受閃耀光芒，共有寶石紅、粉筆白和黑色3色選，都是非常好搭的色調。
此外，限量系列也提供兩種材質的背帶，讓使用者替換配戴。金屬鍊帶可以肩背、斜跨背，皮革背帶則提供作為腰包使用。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言