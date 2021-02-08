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一包多用好方便 TOD’S情人節限定小包3色登場

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
TOD’S情人節限量系列Timeless多功能小包，54,200元。圖／迪生提供
TOD’S情人節限量系列Timeless多功能小包，54,200元。圖／迪生提供

許多人在購買精品包款時，最大考量就是搭配度和使用起來的便利性，畢竟一款包價格也不低，如果能「一包多用」，這錢花得也算值得。TOD’S今年春夏推出Timeless多功能小包系列，除了主打亮眼的撞色皮革外型，最重要的就是「一包多用」特性。而情人節也特別推出限量系列，增添了一點奢華細節，彰顯戀人情意的珍貴。

TOD’S情人節限量系列Timeless多功能小包上同樣有識別度極高的T Logo，這是現任創意總監Walter Chiapponi創造出的新時代標誌性元素。此系列特別使用了鑽飾點綴，從不同角度看都能感受閃耀光芒，共有寶石紅、粉筆白和黑色3色選，都是非常好搭的色調。

此外，限量系列也提供兩種材質的背帶，讓使用者替換配戴。金屬鍊帶可以肩背、斜跨背，皮革背帶則提供作為腰包使用。

TOD’S Timeless黑色多功能小包，54,200元。圖／迪生提供
TOD’S Timeless黑色多功能小包，54,200元。圖／迪生提供
TOD’S Timeless鉛筆白多功能小包，54,200元。圖／迪生提供
TOD’S Timeless鉛筆白多功能小包，54,200元。圖／迪生提供
TOD’S Timeless寶石紅多功能小包，54,200元。圖／迪生提供
TOD’S Timeless寶石紅多功能小包，54,200元。圖／迪生提供

情人節

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