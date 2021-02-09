慕夏特展跨界合作主題課 學學搶先開跑

由去年8月布拉格市長來台首度公開，「永恆慕夏-線條的魔術」特展台灣站，將於今年6月１２日於國立中正紀念堂展出。為了讓喜愛慕夏的民眾以更多元的角度瞭解這位20世紀新藝術大師，本次更特別跨界與學學合作課程，將於3月起開設一系列慕夏主題課程，課程多元包含水彩、人體素描、花藝…等，凡是購買課程的民眾，即可提前享有展覽超早鳥65折優惠價，對於慕夏藝術有興趣的民眾千萬別錯過。

慕夏風格喜愛運用大量植物與花卉的圖騰來裝飾畫面，充滿著複雜﹑寓意深奧而象徵性的結構，構圖上也參考了許多不同時代與民族地區的形式，如拜占庭式，日本浮世繪，洛可可，哥德式，宗教符號與捷克民族工藝等各種元素。3月開課的「當代人體速寫與媒材創意表現」將透過解析慕夏經典速寫及海報作品，結合現場人體模特兒寫生，讓學員在八堂課裡學習應用新藝術風格的經典風貌。而4月「水彩立體插畫工作坊」的課程，更將結合時尚插畫手法與剪貼，多層次重新演繹慕夏經典《夢想》，並進而創作具有新藝術風格與裝飾性質的立體水彩插畫作品。

目前兩門課程皆可在學學官網報名，即日起報名可獨享課程早鳥優惠，名額有限，想體驗慕夏精神的民眾請儘早把握。

課程資訊：

永恆慕夏 特展 - 當代人體速寫與媒材創意表現

早鳥優惠： https://bit.ly/3iLmra0

課程時間：2021.03.14-05.30

永恆慕夏 特展 - 水彩立體插畫工作坊

早鳥優惠 https://bit.ly/3c7xv00

課程時間：2021.04.17-05.08