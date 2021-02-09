恭喜發財貓咪快來！鐵鹿大街躲貓貓之貓小姐插畫特展年味送滿滿

過年少不了要招財招福氣！由臺中車站新站商場-鐵鹿大街和貓小姐Ms.Cat合作推出的「鐵道躲貓貓X貓小姐Ms.Cat插畫特展」第二彈，帶著濃濃的年味及滿滿的喜氣來向大家拜年。

聯合數位文創旗下圖文作家貓小姐Ms.Cat，深受貓奴喜愛的繪本場景再度實體貨，上百隻可愛又療癒的貓咪張燈結綵，齊聚臺中車站慶賞佳節，喜氣洋洋的超大財神貓坐鎮、舊鐵道上空掛滿滿的燈籠，還可以跟貓咪們一起坐在小凳子上看野台戲。

憑鐵鹿大街當日累計消費滿500元之發票，即可到展區現場「貓咪的生活小舖」參加戳戳樂，就有機會將貓小姐Ms.Cat多項週邊商品帶回家，好禮包含：1000片大拼圖、可愛又實用的三層收納推車、環保貓咪保溫瓶等，讓民眾新的一年可以試試好手氣，一起帶貓回家，喜歡貓咪的民眾千萬不能錯過！

過年期間，鐵鹿大街更推出多項趣味童玩比賽，適合全家大小同樂，讓民眾不只從貓小姐Ms.Cat的插畫中，回味懷舊又美好的兒時記憶，更能從活動中找回昔日童趣。

鐵道躲貓貓X貓小姐Ms.Cat插畫特展

展期：2021/01/16(六)~2021/03/01(一)

地點：臺中驛鐵道文化園區

入場方式：免費進場