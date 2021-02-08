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戴口罩解鎖iPhone沒煩惱 德誼數位買Apple Watch送旅充

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
德誼數位新春買Apple Watch送充電器，Face ID解鎖沒煩惱。圖／德誼數位提供
德誼數位新春買Apple Watch送充電器，Face ID解鎖沒煩惱。圖／德誼數位提供

想要趕上用Apple Watch解鎖iPhone的最新潮流，絕對要趁著iOS 14.5正式推出前趕快入手！等到此功能更新後，即使使用者戴著口罩遮住口鼻，只需像平常使用Face ID一樣看一眼iPhone即可透過戴在手腕上的Apple Watch自動解鎖，並同時發出觸覺回饋與通知。

德誼數位Data Express針對想新購入Apple Watch的消費者提供全系列商品獨家貼心福利，即日起至2月28日止，凡至德誼數位購買Apple Watch系列商品，即贈送市價1,090元的Moshi Travel Stand for Apple Watch充電器，數量有限送完為止，加價299元還可再帶回市價990元的Laut潮流錶帶，讓新年新行頭有更多時尚變化。

除此之外，德誼數位也於近期加碼推出超給「利」吸睛換機方案，凡購買任一產品，攜碼遠傳月付1,399元，即可擁有5G上網吃到飽、遠傳網內免費打、門市多項商品0元帶回家等多項優惠，趁著年終入袋，肯定要買個禮物好好犒賞自己。

口罩 iPhone Apple Watch

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