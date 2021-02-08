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剪了短髮穿搭也變帥 張鈞甯《緝魂》宣傳造型颯氣十足

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
張鈞甯穿VERSACE春夏女裝系列西裝，俐落的劍領和收腰細節兼顧帥氣與女人味，而且單側腰部鏤空設計也注入一點性感巧思。圖／VERSACE提供
張鈞甯穿VERSACE春夏女裝系列西裝，俐落的劍領和收腰細節兼顧帥氣與女人味，而且單側腰部鏤空設計也注入一點性感巧思。圖／VERSACE提供

氣質女神張鈞甯之前為了電影《緝魂》剪去一頭長髮，俐落的短髮造型又帥又仙，當初劇照一曝光就掀起討論。而最近《緝魂》正式上映，意想不到的劇情翻轉以及演員們突破形象的演出都再度引發關注，也讓更多人看見張鈞甯不同以往的銀幕魅力，展現十足「颯」氣（網路用語形容女性瀟灑乾脆）。

為了宣傳電影，她近日也忙著跑活動，向來就很能駕馭各種時尚品牌服飾的她換了新髮型後在造型上也嘗試了更多帥氣的元素。像是在媒體訪問活動上，她就穿了VERSACE春夏女裝系列的西裝，俐落的劍領和收腰細節兼顧帥氣與女人味，而且單側腰部鏤空設計也注入一點性感巧思，搭配垂墜的貼腿長褲整個人看起來更修長。

在另一場活動中，她則以Giorgio Armani春夏系列黑色刺繡洋裝配背心的造型現身。慵懶的垂墜感配上刺繡細節低調貴氣，背心點綴隨興的中性風，也恰到好處的呼應她在劇中角色的個性特質。

張鈞甯穿Giorgio Armani春夏系列服裝，慵懶的垂墜感配上刺繡細節低調貴氣，背心點綴隨興的中性風。圖／Giorgio Armani提供
張鈞甯穿Giorgio Armani春夏系列服裝，慵懶的垂墜感配上刺繡細節低調貴氣，背心點綴隨興的中性風。圖／Giorgio Armani提供
張鈞甯穿VERSACE春夏女裝系列西裝，俐落的劍領和收腰細節兼顧帥氣與女人味，而且單側腰部鏤空設計也注入一點性感巧思。圖／VERSACE提供
張鈞甯穿VERSACE春夏女裝系列西裝，俐落的劍領和收腰細節兼顧帥氣與女人味，而且單側腰部鏤空設計也注入一點性感巧思。圖／VERSACE提供
張鈞甯穿VERSACE春夏女裝系列西裝，俐落的劍領和收腰細節兼顧帥氣與女人味，而且單側腰部鏤空設計也注入一點性感巧思。圖／VERSACE提供
張鈞甯穿VERSACE春夏女裝系列西裝，俐落的劍領和收腰細節兼顧帥氣與女人味，而且單側腰部鏤空設計也注入一點性感巧思。圖／VERSACE提供
張鈞甯穿Giorgio Armani春夏系列服裝，慵懶的垂墜感配上刺繡細節低調貴氣，背心點綴隨興的中性風。圖／Giorgio Armani提供
張鈞甯穿Giorgio Armani春夏系列服裝，慵懶的垂墜感配上刺繡細節低調貴氣，背心點綴隨興的中性風。圖／Giorgio Armani提供
張鈞甯以各種帥氣穿搭造型出席電影《緝魂》宣傳活動。圖／VERSACE、Giorgio Armani提供
張鈞甯以各種帥氣穿搭造型出席電影《緝魂》宣傳活動。圖／VERSACE、Giorgio Armani提供
張鈞甯穿Giorgio Armani春夏系列服裝，慵懶的垂墜感配上刺繡細節低調貴氣，背心點綴隨興的中性風。圖／Giorgio Armani提供
張鈞甯穿Giorgio Armani春夏系列服裝，慵懶的垂墜感配上刺繡細節低調貴氣，背心點綴隨興的中性風。圖／Giorgio Armani提供

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