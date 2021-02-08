剪了短髮穿搭也變帥 張鈞甯《緝魂》宣傳造型颯氣十足

氣質女神張鈞甯之前為了電影《緝魂》剪去一頭長髮，俐落的短髮造型又帥又仙，當初劇照一曝光就掀起討論。而最近《緝魂》正式上映，意想不到的劇情翻轉以及演員們突破形象的演出都再度引發關注，也讓更多人看見張鈞甯不同以往的銀幕魅力，展現十足「颯」氣（網路用語形容女性瀟灑乾脆）。

為了宣傳電影，她近日也忙著跑活動，向來就很能駕馭各種時尚品牌服飾的她換了新髮型後在造型上也嘗試了更多帥氣的元素。像是在媒體訪問活動上，她就穿了VERSACE春夏女裝系列的西裝，俐落的劍領和收腰細節兼顧帥氣與女人味，而且單側腰部鏤空設計也注入一點性感巧思，搭配垂墜的貼腿長褲整個人看起來更修長。