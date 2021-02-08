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Mister Donut甜甜圈「10個299」！卡娜赫拉一起帶回家

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
Mister Donut限時推出「10個甜甜圈299元」的優惠。圖／Mister Donut提供
Mister Donut限時推出「10個甜甜圈299元」的優惠。圖／Mister Donut提供

歡慶新年，連鎖甜甜圈「Mister Donut」自2月9日起，限時推出「甜甜圈10入299元」的限時優惠，另外還有2款「卡娜赫拉的小動物面紙套」搶先登場，只要消費滿100元就可加價購買，讓可愛的P助與粉紅兔兔，陪粉絲們一起過新年。至於日本甜點「YOKU MOKU」也推出春季限定的「巧克力餅磚禮盒」，除了適合年節贈禮，也可為情人節傳達心意。

自2月9日至2月16日期間，至Mister Donut任選10個甜甜圈、點心，可享299元的優惠價（限39元甜甜圈，可補差價換購架高商品），等於可現省91元，不適用店中店、外送外賣及預定服務。另外自2月9日起，Mister Donut 與卡娜赫拉的小動物聯名推出「卡娜赫拉的小動物面紙套」，共有P助、粉紅兔兔等兩種造型，各自拿著甜甜圈的模樣非常療癒，既是娃娃也是面紙套。自2月9日起，凡於門市消費100元，即可加價298元購入1隻。另外自2月10日起，在店中店消費任3個甜甜圈，同樣可加價298元加購。

來自日本的「YOKU MOKU」，則是於春季新推出限定款「巧克力餅磚禮盒」，內含有4種口味的巧克力餅磚，透過不同口味的餅乾巧克力磚以及巧克力，還有果乾等元素，組合出原味、草莓、巧克力、抹茶等4種口味，各具不同的特色。6入裝每盒580元，2盒1,100元；12入裝每盒980元，2盒1,900元。

YOKU MOKU推出限定款「巧克力餅磚禮盒」，12入裝每盒980元。圖／YOKU MOKU提供
YOKU MOKU推出限定款「巧克力餅磚禮盒」，12入裝每盒980元。圖／YOKU MOKU提供
Mister Donut推出「卡娜赫拉的小動物面紙套」加購優惠方案。圖／Mister Donut提供
Mister Donut推出「卡娜赫拉的小動物面紙套」加購優惠方案。圖／Mister Donut提供

巧克力 日本

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