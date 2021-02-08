今日限定！全家私品茶2杯66元 春節再推美式36杯888元
春節假期不管是南來北往拜訪親友，還是約親朋好友到家中圍爐、歡聚，超商都是最方便採買的好去處。全家便利商店即日起結合線上線下陸續推出Let's Café、私品茶、飲料零食等優惠活動，讓你春節期間輕鬆隨時買。
從2月10日小年夜到2月12日初一，全家App隨買跨店取推出Let's Café大杯經典美式36杯888元、大杯經典拿鐵28杯888元優惠，相當於5.5折起，於2月10日至2月16日期間內兌換7杯（含）以上，還可參加抽獎，有機會獲得1個月份單品拿鐵30杯（10名）、全家點數88,888點（20名）。如果不想一次買那麼多杯，2月10日至2月23日至全家店舖購買Let's Café任1杯，即可獲得日系潮流眼鏡品牌JINS 300元購物金，購買眼鏡或墨鏡皆可使用，讓你在開學、開工前換個新造型。
另外，針對喜愛喝茶的民眾，全家私品茶同步祭出優惠，2月8日今日一日限定，於App隨買跨店取推出私品茶50元系列2杯66元，60元系列2杯88元，相當於6.6折起，還可任選喜愛的口味；2月10日至2月23日則推出私品茶均一價活動，凡全家會員至店舖購買私品茶系列指定商品，享有29、39、49元均一價，不管是特色飲品「芝麻白玉醇奶」、「馥郁金萱水果茶」，能暖胃暖身的永豐餘生技「濃仙草飲」、「黑糖薑茶」，還是清爽的「金萱鮮橙青茶」、「金萱青茶」有多達15款茶飲任你挑。
除了現煮飲品，2月10日至2月23日全家App隨買跨店取也推出多種零食、點心、飲料優惠，飲料包含自有品牌FamilyMart Collection「芭樂檸檬青茶」3件100元、「午后時光重乳奶茶」4件100元、「立頓奶茶」9件100元等；零食點心則有「樂事樂連連海苔洋芋片」3件100元、「旺仔小饅頭」3件56元，想吃輕食的還有大成享點子「四川香麻嫩雞胸」、「法式舒肥嫩雞胸」5包225元。此外，也體貼開長途車返鄉的民眾，「天地合補高單位葡萄糖胺飲」3件147元、「白蘭氏旭沛人蔘蜆精」3件165元，養精蓄銳喝了再上。
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