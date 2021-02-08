消保處公布電商申訴排行榜 蝦皮、富邦momo拿下前兩名

受疫情限制，民眾消費轉向電商平台，也導致消費糾紛案件大增。行政院消保處今天公布去年國內6大電商平台被申訴的情形，新加坡蝦皮娛樂電商排第一，4243件申訴案中，蝦皮就佔了2029件，比率近五成，也是第一個突破2000件的電商平台。

這六大電商平台包括:蝦皮、富邦momo、網路家庭、露天市集、雅虎、東森得意購。消保處表示，去年共收到4243件對六大電商的申訴，較108年增加1,321件，增加45.2%。該處已邀集各電商平台開會，要求其降低消費爭議案件，並定期追蹤改善情形。

新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司 2029件，申訴量較108年增加802件，成長幅度65%。排第二的是富邦媒體科技股份有限公司(富邦momo) 1049件，較108年增加424件，成長幅度67.8%。

此外，網路家庭國際資訊股份有限公司372件。露天市集國際資訊股份有限公司351件，較108年減少19件，是唯一下降的業者，香港商雅虎資訊股份有限公司278件。東森得意購股份有限公司164件。

消保處統計，被申訴案件之類型前三名為瑕疵品(約1035件)、出貨爭議(約505件，如商品數量、顏色、形狀等錯誤及出貨延遲)、不遵守7天猶豫期(約246件)。商品類別前3名為服飾、皮件及鞋類(約606件)、家電及周邊商品(約530件)、通訊及周邊商品(約467件)。

消保處表示，將請電商平台要求賣家須遵守消費者保護法第18條規定，向消費者提供賣家名稱、電話等有效連絡之通訊資訊,並請經濟部輔導電商平台業者要求賣家應符合法規。並請經濟部輔導督促電商平台業者建立相關之管理機制，有效降低消費糾紛案件，並過濾平台出現違法或違反公序良俗之商品或服務。

消保處表示，蝦皮及富邦momo 的被申訴量成長過於快速，特別要求兩家業者針對其被申訴最多的爭議類型，提出有效的解決方法，並於下次會議回報其改善情形。

消保處也呼籲消費者，網購時應瞭解賣家及電商平台的信譽，並善用第三方支付或平台業者提供之「價金保管機制」，如不幸發生糾紛，有更妥適處理的機制。消保處提醒消費者，除非有消費者保護法規定的「合理例外情事」，買家可於收受商品或接受服務後7天內向企業經營者(包括個人賣家)主張無條件解除契約，且不需負擔任何費用。