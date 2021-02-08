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就是滿滿的熱情！寶格麗情人節獻上義式魅惑

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
OCTO FINISSIMO AUTOMATIC自動上鍊超薄腕表，46萬2,600。圖／寶格麗提供
OCTO FINISSIMO AUTOMATIC自動上鍊超薄腕表，46萬2,600。圖／寶格麗提供

說到義大利，「熱情」無疑是許多人想到的第一個特質。迎接即將到賴的西洋情人節，或許來自義大利的寶格麗（BVLGARI）最能表達戀人對另一半的熱情。以魅惑的蛇為設計靈感的Serpenti系列蛇形珠寶，設計造型散發迷人魅力，近年來更進化演進，最新Serpenti Viper系列以中性的幾何圖騰演繹蛇的鱗片，戒指、鍊墜、手環等多種品項，展現新世代男女皆宜的迷人魅力。

除了Serpenti系列珠寶，以羅馬競技場為靈感來源的B.zero1系列，備有不同寬窄與材質色彩可選，讓心意相通的戀人都可以選到適合自己與另一半的定情珠寶。而品牌鐘表的精湛工藝也向來有目共睹，不論是中性時尚的BVLGARI Aluminium、或是奢華貴氣的Serpenti系列、洋溢義式魅力的八角造型Octo Finissimo系列，都很適合送給另一半，可以依照兩人的交往程度以及預算去做選擇，豐儉由人，是隨時陪伴身邊的貼心好禮。

BVLGARI SERPENTI TUBOGAS玫瑰金精鋼單圈鑲鑽腕表，約41萬3,400元。圖／寶格麗提供
BVLGARI SERPENTI TUBOGAS玫瑰金精鋼單圈鑲鑽腕表，約41萬3,400元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Viper 系列白K金戒指，約40,700元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Viper 系列白K金戒指，約40,700元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Viper 系列白K金鑲鑽戒指，約18萬1,600元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Viper 系列白K金鑲鑽戒指，約18萬1,600元。圖／寶格麗提供
BVLGARI ALUMINIUM系列鋁合金計時腕表，約13萬1,600元。圖／寶格麗提供
BVLGARI ALUMINIUM系列鋁合金計時腕表，約13萬1,600元。圖／寶格麗提供
BVLGARI ALUMINIUM系列自動上鍊鋁合金腕表，約91,400元。圖／寶格麗提供
BVLGARI ALUMINIUM系列自動上鍊鋁合金腕表，約91,400元。圖／寶格麗提供
寶格麗推出熱情洋溢的義大利風格情人節選品。圖／寶格麗提供
寶格麗推出熱情洋溢的義大利風格情人節選品。圖／寶格麗提供
BVLGARI SERPENTI SEDUTTORI精鋼鑲鑽腕表，約21萬7,900元。圖／寶格麗提供
BVLGARI SERPENTI SEDUTTORI精鋼鑲鑽腕表，約21萬7,900元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Viper系列白K金鑲鑽戒指，約18萬1,600元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Viper系列白K金鑲鑽戒指，約18萬1,600元。圖／寶格麗提供

義大利 珠寶

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