就是滿滿的熱情！寶格麗情人節獻上義式魅惑

說到義大利，「熱情」無疑是許多人想到的第一個特質。迎接即將到賴的西洋情人節，或許來自義大利的寶格麗（BVLGARI）最能表達戀人對另一半的熱情。以魅惑的蛇為設計靈感的Serpenti系列蛇形珠寶，設計造型散發迷人魅力，近年來更進化演進，最新Serpenti Viper系列以中性的幾何圖騰演繹蛇的鱗片，戒指、鍊墜、手環等多種品項，展現新世代男女皆宜的迷人魅力。

除了Serpenti系列珠寶，以羅馬競技場為靈感來源的B.zero1系列，備有不同寬窄與材質色彩可選，讓心意相通的戀人都可以選到適合自己與另一半的定情珠寶。而品牌鐘表的精湛工藝也向來有目共睹，不論是中性時尚的BVLGARI Aluminium、或是奢華貴氣的Serpenti系列、洋溢義式魅力的八角造型Octo Finissimo系列，都很適合送給另一半，可以依照兩人的交往程度以及預算去做選擇，豐儉由人，是隨時陪伴身邊的貼心好禮。 BVLGARI SERPENTI TUBOGAS玫瑰金精鋼單圈鑲鑽腕表，約41萬3,400元。圖／寶格麗提供 BVLGARI Serpenti Viper 系列白K金戒指，約40,700元。圖／寶格麗提供 BVLGARI Serpenti Viper 系列白K金鑲鑽戒指，約18萬1,600元。圖／寶格麗提供 BVLGARI ALUMINIUM系列鋁合金計時腕表，約13萬1,600元。圖／寶格麗提供 BVLGARI ALUMINIUM系列自動上鍊鋁合金腕表，約91,400元。圖／寶格麗提供 寶格麗推出熱情洋溢的義大利風格情人節選品。圖／寶格麗提供 BVLGARI SERPENTI SEDUTTORI精鋼鑲鑽腕表，約21萬7,900元。圖／寶格麗提供 BVLGARI Serpenti Viper系列白K金鑲鑽戒指，約18萬1,600元。圖／寶格麗提供