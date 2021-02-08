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就是滿滿的熱情！寶格麗情人節獻上義式魅惑
說到義大利，「熱情」無疑是許多人想到的第一個特質。迎接即將到賴的西洋情人節，或許來自義大利的寶格麗（BVLGARI）最能表達戀人對另一半的熱情。以魅惑的蛇為設計靈感的Serpenti系列蛇形珠寶，設計造型散發迷人魅力，近年來更進化演進，最新Serpenti Viper系列以中性的幾何圖騰演繹蛇的鱗片，戒指、鍊墜、手環等多種品項，展現新世代男女皆宜的迷人魅力。
除了Serpenti系列珠寶，以羅馬競技場為靈感來源的B.zero1系列，備有不同寬窄與材質色彩可選，讓心意相通的戀人都可以選到適合自己與另一半的定情珠寶。而品牌鐘表的精湛工藝也向來有目共睹，不論是中性時尚的BVLGARI Aluminium、或是奢華貴氣的Serpenti系列、洋溢義式魅力的八角造型Octo Finissimo系列，都很適合送給另一半，可以依照兩人的交往程度以及預算去做選擇，豐儉由人，是隨時陪伴身邊的貼心好禮。
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