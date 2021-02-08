發摟孫芸芸買話題包款 霸氣又性感的穿搭範本

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
孫芸芸展現性感又撩人的媚態，詮釋DIOR Bobby包款。圖／取自IG
孫芸芸展現性感又撩人的媚態，詮釋DIOR Bobby包款。圖／取自IG

想要知道名媛、網紅相中什麼最新包款，滑開孫芸芸的IG，堪稱是走在最前面敗家清單，而她個人帶著叛逆的酷帥風格，也展現獨特個性穿搭；例如近期詮釋了Chloé以豐滿嘴唇的輪廓推出的全新Chloé Kiss Bag手袋，孫芸芸不但領先全球KOL、搶頭香背起來，服裝服造型也以長版襯衫外套和針織衫內外反搭，帶來亮眼層次。

而她近期為COACH詮釋了最新款煙燻棕色Beat馬鞍包，不但拍出了美西曠野風，更在鐵絲網前來個長褲版的陷阱妹蹲式拍照，帥氣有型簡直是「做工的人」美女版，以寬版格紋襯衫、丹寧褲，搭配Beat馬鞍包，粗獷俐落。此外，去年秋天COACH以藝術家尚．米榭．巴斯奇亞（Jean-Michel Basquiat）畫作表現在包款上，大受歡迎，孫芸芸在呈現Rogue黑色款手袋時，同樣以蹲姿展現反叛氣質，也呼應此系列單品洋溢著紐約下城區在八○年代的無拘無束自由氛息；在個性之中點綴的女人味，則是她穿著長洋裝、手拿DIOR Bobby肩背包，嫵媚姿態讓人印象深刻。

孫芸芸似乎對豪邁開腿的姿勢情有獨鍾，也能拍出氣場強大的效果，在詮釋BURBERRY凜冬造型時，她雖然穿了經典大衣，卻率性雙腿大開，無懼寒冬、展現纖細長腿，搭襯BURBERRY秋冬Olympia手袋，也是話題包款；她也以畫報風格拍過另一款BURBERRY的迷你尺寸Pocket手袋，搭配自創品牌yunyunsun的耳環、耳釦，在芒草搖曳的背景中拍出秋日氛圍。她在戶外取景的系列，還包括在黑森林拍下的長腿照，身穿威爾斯格紋經典外套、搭配CELINE Classic手袋，兼具都會的優雅與獵裝的帥氣，是搖滾粗放的硬派風格。

孫芸芸演繹迷你正面壓縫皮革Pocket包，43,500元。圖／取自IG
孫芸芸演繹迷你正面壓縫皮革Pocket包，43,500元。圖／取自IG
孫芸芸領先全球入手Chloé Kiss棕色肩背提包，51,600元。圖／取自IG
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孫芸芸以自創品牌耳環、飾品配襯COACH X Jean-Michel Basquiat Rogue托特包。圖／取自IG
孫芸芸以自創品牌耳環、飾品配襯COACH X Jean-Michel Basquiat Rogue托特包。圖／取自IG
孫芸芸的拍照姿態既霸氣又性感，也保留她個人的酷帥風格圖／取自IG
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孫芸芸以大地色系作為造型主題，配襯COACH Beat馬鞍包25,800元。圖／取自IG
孫芸芸以大地色系作為造型主題，配襯COACH Beat馬鞍包25,800元。圖／取自IG
孫芸芸性感叛逆演繹BURBERRY風衣及革Olympia包款。圖／取自IG
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孫芸芸穿威爾斯格紋經典外套87000元、真絲喬其紗上衣36,500元、Cubaine黑色小牛皮綴飾鉚釘短皮靴，36,500元，搭配Teen Classic駝色頂級小牛皮肩背包12萬元。圖／取自IG
孫芸芸穿威爾斯格紋經典外套87000元、真絲喬其紗上衣36,500元、Cubaine黑色小牛皮綴飾鉚釘短皮靴，36,500元，搭配Teen Classic駝色頂級小牛皮肩背包12萬元。圖／取自IG
孫芸芸以大地色系作為造型主題，配襯COACH Beat馬鞍包25,800元。圖／取自IG
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