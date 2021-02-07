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拍賣最夯的英倫鑽石品牌GRAFF！香港蘇富比辦專場網拍

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
蘇富比香港自即日起至2月18日止舉辦「格拉夫：流金歲月」專場的單一品牌網上專場，多件珠寶以無底價方式上拍。圖／蘇富比提供
蘇富比香港自即日起至2月18日止舉辦「格拉夫：流金歲月」專場的單一品牌網上專場，多件珠寶以無底價方式上拍。圖／蘇富比提供

蘇富比（Sotheby's）香港自即日起至2月18日止舉辦「格拉夫：流金歲月」專場的單一品牌網上專場，呈獻這個來以優質鑽石聞名的英倫品牌共上百件鑽飾精品，包括適合各種場合配戴的耳環，項鍊，手鍊及戒指等珠寶首飾單品，更有手表、袖扣等。其中更有多款具有品牌鮮明圖案風格的珠寶作品以無底價方式上拍，是新年及情人節前的一個重點拍賣。這也代表拍賣行看好以大克拉優質寶石聞名的格拉夫（GRAFF）近年來在拍賣會上的表現。

多款無底價上拍的珠寶中，值得注意的首先便是一款格拉夫花卉系列的紅寶石配鑽石項鍊，紅寶石共重約40.20克拉，造型經典優雅的繁花有如花環一般組成環繞脖頸，凸顯女性自然的柔美本色和典雅溫潤的氣質。另一件引人注目的無底價拍品，是品牌經典的漩渦形設計Swirl系列藍寶石鑽石髮飾，以三個Swirl系列圖騰組成，藍寶石及鑽石共重約3.70及4.40克拉，是時髦的款式。

而針對即將到來的農曆新年，此次也推出一系列以紅寶石配鑽石為主的珠寶作品。紅寶石被尊為「寶石之王」，在西方人眼中是浪漫與愛情的象徵，而鮮豔的在東方文化中又充滿喜氣與吉祥的寓意，不論想慶祝的是春節或西洋情人節，都是非常討喜的投標對象。拍品中有一對扇形的紅寶石鑽石，紅寶石及鑽石共重約49.20及23.30克拉，扇與「善」同音，蘊含崇德向善、與人為善的美好寓意。另外一件拍品則為鑲嵌紅寶石與鑽石的Double Swirl鑽戒，中央主鑽重2.08克拉，運用多層曲線環繞出雙層渦流圖案，恰似太極符號，在乾坤扭轉之中，宇宙萬象得以周而復始，生生不息。

格拉夫Double Swir鑽石紅寶石戒指，鑽石及紅寶石共重約3.60及5.70克拉，主鑽2.08克拉，估價26萬港元起。圖／蘇富比提供
格拉夫Double Swir鑽石紅寶石戒指，鑽石及紅寶石共重約3.60及5.70克拉，主鑽2.08克拉，估價26萬港元起。圖／蘇富比提供
格拉夫彩色鑽石胸針，彩色鑽石及鑽石共重約19.30及3.40克拉，估價180萬港元起。圖／蘇富比提供
格拉夫彩色鑽石胸針，彩色鑽石及鑽石共重約19.30及3.40克拉，估價180萬港元起。圖／蘇富比提供
格拉夫SUPERSTAR編號GSS38WGDD限量版白金鑲鑽石腕表，約2010年製，估價1,30萬港元起。圖／蘇富比提供
格拉夫SUPERSTAR編號GSS38WGDD限量版白金鑲鑽石腕表，約2010年製，估價1,30萬港元起。圖／蘇富比提供
蘇富比香港自即日起至2月18日止舉辦「格拉夫：流金歲月」專場的單一品牌網上專場，多件珠寶以無底價方式上拍。圖／蘇富比提供
蘇富比香港自即日起至2月18日止舉辦「格拉夫：流金歲月」專場的單一品牌網上專場，多件珠寶以無底價方式上拍。圖／蘇富比提供
格拉夫Graff Lace編號MA20WGDD，限量版白金鑲鑽石腕表，約2010年製，估價70萬港元起。圖／蘇富比提供
格拉夫Graff Lace編號MA20WGDD，限量版白金鑲鑽石腕表，約2010年製，估價70萬港元起。圖／蘇富比提供
格拉夫紅寶石鑽石扇形耳墜，紅寶石及鑽石共重約49.20及23.30克拉，估價90萬港元起。圖／蘇富比提供
格拉夫紅寶石鑽石扇形耳墜，紅寶石及鑽石共重約49.20及23.30克拉，估價90萬港元起。圖／蘇富比提供
格拉夫花卉系列紅寶石鑽石項鍊，紅寶石及鑽石共重約40.20及3.30克拉，45萬港元起，採無底價上拍。圖／蘇富比提供
格拉夫花卉系列紅寶石鑽石項鍊，紅寶石及鑽石共重約40.20及3.30克拉，45萬港元起，採無底價上拍。圖／蘇富比提供
格拉夫Triple Swirl藍寶石鑽石髮飾，藍寶石及鑽石共重約3.70及4.40克拉，90,000港元起，採無底價上拍。圖／蘇富比提供
格拉夫Triple Swirl藍寶石鑽石髮飾，藍寶石及鑽石共重約3.70及4.40克拉，90,000港元起，採無底價上拍。圖／蘇富比提供

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