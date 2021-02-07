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滿額抽83公分嚕嚕米、大腸寶寶燒賣！日系餐廳吹童趣風

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
嚕嚕米主題餐廳提供有一系列嚕嚕米相關餐點。圖／嚕嚕米主題餐廳提供
嚕嚕米主題餐廳提供有一系列嚕嚕米相關餐點。圖／嚕嚕米主題餐廳提供

慶祝牛年開春，來自日本的嚕嚕米主題餐廳（Moomin Café）自2月10日起，推出一系列春節限定優惠活動，包括滿額抽「83公分嚕嚕米玩偶」，玩偶第2件8折等等不同優惠。同樣是萌系角色產品，來自日本的「崎陽軒」，即日起也於台北車站店推出「大腸寶寶聯名葫蘆娃燒賣」，增添用餐時的童趣感。

去年5月於att 4 fun重新開幕的嚕嚕米主題餐廳，乃是全台唯一以「嚕嚕米」為主題的特色餐廳，並售有千餘款的嚕嚕米週邊商品。自2月10日至2月16日期間，嚕嚕米主題餐廳推出抽獎活動，不論用餐或是購物，單筆消費滿千即可參加抽獎，有機會獲得餐券、吊飾等禮品，最大獎則為高達83公分、日本進口的嚕嚕米玩偶。另外自即日起至2月16日期間，呼應西洋情人節，凡購買單隻價值1,200元以上的玩偶產品，即可享第2件8折的優惠。

針對商品部，亦有多款新品於2月中上旬上市。例如曾在日本造成風潮的「可擺姿勢玩偶 嚕嚕米」，乃是市面上首款可以凹折出姿勢的嚕嚕米玩偶，另外還有多款鑰匙圈、造型擺飾、木製杯墊等週邊商品登場。

源自橫濱的崎陽軒，創業已有百年歷史，以號稱「冷掉也好吃的燒賣」最具代表性。2020年8月，崎陽軒正式登台，讓台灣民眾也能零時差品嚐到招牌的燒賣點心。

為了貼近台灣顧客，崎陽軒也與台灣街頭藝術家大腸王所創作的「大腸寶寶」，自即日起合作推出「大腸寶寶聯名葫蘆娃燒賣」。具有童趣手繪風格的「大腸寶寶」，擁有類似小籠包或燒賣的造型，常可見於台北街頭，往往會吸引民眾四處搜尋其蹤影。此次推出的聯名款燒賣，會將原本隨餐搭配的葫蘆娃醬料罐，將會改為大腸寶寶造型款，共計7款，每盒20入，售價360元。

崎陽軒針對新年贈禮，也推出北海道干貝乾，中尺寸每斤2,340元、中大尺寸每斤2,580元，另外還有櫻花橫濱饅頭可供選擇。即日起至4月21日期間，消費滿150元即可獲得兌換券，集滿7張即可兌換托特包。

「大腸寶寶」的葫蘆娃醬料罐，共有7款造型。圖／崎陽軒提供
「大腸寶寶」的葫蘆娃醬料罐，共有7款造型。圖／崎陽軒提供
針對西洋情人節，嚕嚕米主題餐廳推出玩偶第2件8折的優惠。圖／嚕嚕米主題餐廳提供
針對西洋情人節，嚕嚕米主題餐廳推出玩偶第2件8折的優惠。圖／嚕嚕米主題餐廳提供
嚕嚕米主題餐廳推出滿額抽獎，頭獎為83公分的嚕嚕米玩偶。圖／嚕嚕米主題餐廳提供
嚕嚕米主題餐廳推出滿額抽獎，頭獎為83公分的嚕嚕米玩偶。圖／嚕嚕米主題餐廳提供
崎陽軒「大腸寶寶聯名葫蘆娃燒賣」，售價360元。圖／崎陽軒提供
崎陽軒「大腸寶寶聯名葫蘆娃燒賣」，售價360元。圖／崎陽軒提供

日本 台北車站

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