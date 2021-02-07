快訊

從撿菜尾到百億大亨 力山董座王坤復辭世

5連霸苗栗縣議員徐欽鴻今病逝 地方人士錯愕

聽新聞
test
0:00 / 0:00

有.設計過新年送萬元購物金 消費滿額再抽美型按摩槍

聯合報 / 記者黃仕揚／台北即時報導
2月於有.設計全站消費滿額，就有機會抽中美型日系按摩槍。圖／有.設計uDesign提供
2月於有.設計全站消費滿額，就有機會抽中美型日系按摩槍。圖／有.設計uDesign提供

電商平台有.設計uDesign推出春節企畫搭配質感選物，推薦大家過年吃喝玩樂方案，活動期間消費可抽眾多設計好禮及展覽票券，並於2月9日到2月19日祭出大紅包，除了人人皆可領取8,000元購物金之外，更加碼回饋舊客萬元購物金，讓大家荷包滿滿地過個好年。

有.設計uDesign以「設計過好年」為主題，精選春節期間能派上用場的質感好物，分別推出「豐食團聚」、「補冬好眠」、「走春伴遊」三個商品專區，讓消費者放假在家上網也能感受濃濃過年氣氛。

近期受到全球疫情影響，大環境瀰漫著不安的氣息，因而帶動市場上療癒系居家用品銷售。有.設計站內熱銷商品「美國Dreamlight 無線熱敷全遮光助眠眼罩」，以3D眼框內凹設計達到全遮光效果，配合遠紅外線局部熱敷眼眶，深層放鬆眼周肌肉，徹底釋放疲勞。其他像是減壓坐墊或造型可愛的迪士尼系列商品，讓人感到身心放鬆的療癒小物，都十分受到消費者喜愛。

有.設計為了感謝會員長期支持，於活動期間皆可透過頁面獲得8,000元購物金，另外針對舊客提供了8,888元購物金，會員最高可獨享超過萬元購物金大紅包。活動詳情可上有.設計uDesign網站( http://bit.ly/3pQF92Y )查詢。

延伸閱讀

春節遊花東必看！縱管處、東管處推交通防疫管制措施

北部飯店業衝春節住房率 攜手樂園推優惠

春節可去看長照長輩了 鄭文燦宣布10日起恢復家屬訪視

台電春節每天出動近4000人次 確保供電無虞

相關新聞

歐式鄉村風 名媛般的優雅歐式情懷

亞維設計以鄉村風格為宅邸底蘊，運用軟裝配件揉合法式優雅輕奢氛圍。

如夢似幻 匠心工藝奢華精品期間限定店

向品牌雋永而摩登的代表Lady Dior 獻上致意－ Dior 於台北集結時尚與精品的 Bellavita 寶麗廣場呈獻Lady Dior 期間限定店。

編織圓弧建築景緻 如花綻放竹韻穹頂

菊芳國家公園（Cuc Phuong National Park）位於寧平省，在越南的紅河三角洲地帶，是越南第一個國家公園，也是最大的自然環境保護區。

拍賣最夯的英倫鑽石品牌GRAFF！香港蘇富比辦專場網拍

蘇富比（Sotheby's）香港自即日起至2月18日止舉辦「格拉夫：流金歲月」專場的單一品牌網上專場，呈獻這個來以優質鑽...

滿額抽83公分嚕嚕米、大腸寶寶燒賣！日系餐廳吹童趣風

慶祝牛年開春，來自日本的嚕嚕米主題餐廳（Moomin Café）自2月10日起，推出一系列春節限定優惠活動，包括滿額抽「...

有.設計過新年送萬元購物金 消費滿額再抽美型按摩槍

電商平台有.設計uDesign推出春節企畫搭配質感選物，推薦大家過年吃喝玩樂方案，活動期間消費可抽眾多設計好禮及展覽票券...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。