有.設計過新年送萬元購物金 消費滿額再抽美型按摩槍

電商平台有.設計uDesign推出春節企畫搭配質感選物，推薦大家過年吃喝玩樂方案，活動期間消費可抽眾多設計好禮及展覽票券，並於2月9日到2月19日祭出大紅包，除了人人皆可領取8,000元購物金之外，更加碼回饋舊客萬元購物金，讓大家荷包滿滿地過個好年。

有.設計uDesign以「設計過好年」為主題，精選春節期間能派上用場的質感好物，分別推出「豐食團聚」、「補冬好眠」、「走春伴遊」三個商品專區，讓消費者放假在家上網也能感受濃濃過年氣氛。

近期受到全球疫情影響，大環境瀰漫著不安的氣息，因而帶動市場上療癒系居家用品銷售。有.設計站內熱銷商品「美國Dreamlight 無線熱敷全遮光助眠眼罩」，以3D眼框內凹設計達到全遮光效果，配合遠紅外線局部熱敷眼眶，深層放鬆眼周肌肉，徹底釋放疲勞。其他像是減壓坐墊或造型可愛的迪士尼系列商品，讓人感到身心放鬆的療癒小物，都十分受到消費者喜愛。

有.設計為了感謝會員長期支持，於活動期間皆可透過頁面獲得8,000元購物金，另外針對舊客提供了8,888元購物金，會員最高可獨享超過萬元購物金大紅包。活動詳情可上有.設計uDesign網站( http://bit.ly/3pQF92Y )查詢。