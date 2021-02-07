火紅鋼琴烤漆優雅質感 SAWAA X 團團推聯名月相護唇膏

日前正式宣布Beauty美容專區正式登場的團團（TUAN TUAN）國際時尚，主打自然純粹的美容、保養風氣，最近適逢情人節即將來臨，特別攜手專為台灣人膚質設計的精緻輕保養品牌SAWAA推出聯名產品，結合雙方的品牌特色，打造換上紅色新衣的「SAWAA x 團團月相護唇膏」。

月相護唇膏是SAWAA標誌性的商品，精華級護唇成份含有黃金海藻萃取物的生物保護因子與摩洛哥堅果油，主打光澤、保濕、清爽質感，外包裝也走極簡氣質的白色調路線，被喻為「文青風」設計。這次攜手團團打造的聯名款「SAWAA x 團團月相護唇膏」，唇膏管身以火紅色團團專屬的鋼琴烤漆製成，象徵戀愛中濃烈不朽的熱情，並搭配白色「SAWAA｜TUAN TUAN」字樣，強調難得的聯名。外盒上也有一顆顆小愛心，很適合當作甜美可愛的情人節禮物。