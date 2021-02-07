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連送25天！豆府6大異國料理 滿666送3600美食券

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
豆府集團限時推出滿額贈春節加碼美食券的優惠活動。圖／豆府提供
豆府集團限時推出滿額贈春節加碼美食券的優惠活動。圖／豆府提供

今年春節無法出國度假，也讓聚餐市場更顯熱絡。豆府集團集結旗下的涓豆腐、北村豆腐家等6個品牌，自2月11日起，限時推出「春節加碼美食券」的優惠活動，只要消費滿666元，就贈市價超過3,600元的美食券，可享梅花豬石燒拌飯、韓式炸雞年糕等美食券，還有2人同行折抵100元、炸醬麵定食半價等優惠。

豆府集團本次的活動，共集結涓豆腐、北村豆腐家、銅盤、韓姜熙的小廚房、姜滿堂、飛機河粉等6個品牌，各自主打韓式豆腐煲、韓式銅盤烤肉、韓食定食、韓式燒肉、越南河粉等等不同的料理型態，各有不同的特色。凡於2月11日至3月7日期間，至5個韓式料理品牌的門市用餐，消費滿666元，就可獲得春節加碼美食券；至飛機河粉消費2份河粉，也可直接獲得。

民眾憑美食券至涓豆腐，可享梅花豬石燒拌飯、海鮮辣炒年糕、醬燒青蔥豬梅花等料理的兌換優惠；北村豆腐家則有海鮮煎餅、韓式炸雞年糕等人氣餐點的優惠。至銅盤燒肉，則可享2人同行折抵100元，還加送部隊鍋。至於姜滿堂則有請吃白頭山雪冰、厚切國產豬五花的方案。另外韓姜熙的小廚房，也可享韓國炸醬麵定食半價的回饋。

韓姜熙黑嚕嚕炸醬麵定食，價值208元。圖／豆府提供
韓姜熙黑嚕嚕炸醬麵定食，價值208元。圖／豆府提供
涓豆腐的「醬燒青蔥豬梅花」，每份328元。圖／豆府提供
涓豆腐的「醬燒青蔥豬梅花」，每份328元。圖／豆府提供
涓豆腐韓式炸雞，每份268元。圖／豆府提供
涓豆腐韓式炸雞，每份268元。圖／豆府提供

梅花 春節

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