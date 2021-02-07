連送25天！豆府6大異國料理 滿666送3600美食券

今年春節無法出國度假，也讓聚餐市場更顯熱絡。豆府集團集結旗下的涓豆腐、北村豆腐家等6個品牌，自2月11日起，限時推出「春節加碼美食券」的優惠活動，只要消費滿666元，就贈市價超過3,600元的美食券，可享梅花豬石燒拌飯、韓式炸雞年糕等美食券，還有2人同行折抵100元、炸醬麵定食半價等優惠。

豆府集團本次的活動，共集結涓豆腐、北村豆腐家、銅盤、韓姜熙的小廚房、姜滿堂、飛機河粉等6個品牌，各自主打韓式豆腐煲、韓式銅盤烤肉、韓食定食、韓式燒肉、越南河粉等等不同的料理型態，各有不同的特色。凡於2月11日至3月7日期間，至5個韓式料理品牌的門市用餐，消費滿666元，就可獲得春節加碼美食券；至飛機河粉消費2份河粉，也可直接獲得。