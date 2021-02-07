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正紅色、黑白牛紋 Saint Laurent新年系列時尚感炸裂

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
Saint Laurent全新推出的農曆新年限定系列。圖／Saint Laurent提供
Saint Laurent全新推出的農曆新年限定系列。圖／Saint Laurent提供

如何以時尚角度詮釋農曆春節應景的生肖系列設計，相信是許多時尚品牌們每年都要煩惱的問題。Saint Laurent全新推出的農曆新年限定系列，除了運用喜氣的紅色皮革打造各式包款之外，更以黑白牛紋、牛角元素來設計，兼具動物紋魅力和野性的符碼特色，兼具時尚感和新年氛圍。

這次Saint Laurent農曆新年限定系列包含了人氣款Solferino系列肩背包和Classic Sac De Jour Nano皮革手提包、信用卡夾和Buffalo皮革手環、牛角項鍊等等，其中多款包款、皮件都以正紅色點綴，有些款式上頭還能見到金牛圖騰。而Classic Sac De Jour Nano皮革手提包還配上獨特金牛鎖扣，並在專門店提供刻字服務。

另外，如果喜歡動物紋元素的人，也可選擇黑白牛紋配色的Niki肩背包或短靴，時尚俐落又狂野帥氣。

新年限定款信用卡夾，7,900元。圖／Saint Laurent提供
新年限定款信用卡夾，7,900元。圖／Saint Laurent提供
新年限定款Buffalo圖樣皮革手環，12,800元。圖／Saint Laurent提供
新年限定款Buffalo圖樣皮革手環，12,800元。圖／Saint Laurent提供
Saint Laurent全新推出的農曆新年限定系列。圖／Saint Laurent提供
Saint Laurent全新推出的農曆新年限定系列。圖／Saint Laurent提供
Saint Laurent全新推出的農曆新年限定系列。圖／Saint Laurent提供
Saint Laurent全新推出的農曆新年限定系列。圖／Saint Laurent提供
新年限定款Classic Sac De Jour Nano皮革手提包，65,300元。圖／Saint Laurent提供
新年限定款Classic Sac De Jour Nano皮革手提包，65,300元。圖／Saint Laurent提供
新年限定款Solferino頂級小牛皮肩背包(小)，79,600元。圖／Saint Laurent提供
新年限定款Solferino頂級小牛皮肩背包(小)，79,600元。圖／Saint Laurent提供
Saint Laurent全新推出的農曆新年限定系列。圖／Saint Laurent提供
Saint Laurent全新推出的農曆新年限定系列。圖／Saint Laurent提供
新年限定款Niki黑白牛紋配色肩背包(中)，98,950元。圖／Saint Laurent提供
新年限定款Niki黑白牛紋配色肩背包(中)，98,950元。圖／Saint Laurent提供
新年限定款牛角圖樣項鍊，16,600元。圖／Saint Laurent提供
新年限定款牛角圖樣項鍊，16,600元。圖／Saint Laurent提供
Saint Laurent全新推出的農曆新年限定系列。圖／Saint Laurent提供
Saint Laurent全新推出的農曆新年限定系列。圖／Saint Laurent提供
Saint Laurent全新推出的農曆新年限定系列。圖／Saint Laurent提供
Saint Laurent全新推出的農曆新年限定系列。圖／Saint Laurent提供
新年限定款Solferino頂級小牛皮肩背包(中)，90,550元。圖／Saint Laurent提供
新年限定款Solferino頂級小牛皮肩背包(中)，90,550元。圖／Saint Laurent提供

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