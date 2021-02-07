正紅色、黑白牛紋 Saint Laurent新年系列時尚感炸裂

如何以時尚角度詮釋農曆春節應景的生肖系列設計，相信是許多時尚品牌們每年都要煩惱的問題。Saint Laurent全新推出的農曆新年限定系列，除了運用喜氣的紅色皮革打造各式包款之外，更以黑白牛紋、牛角元素來設計，兼具動物紋魅力和野性的符碼特色，兼具時尚感和新年氛圍。

這次Saint Laurent農曆新年限定系列包含了人氣款Solferino系列肩背包和Classic Sac De Jour Nano皮革手提包、信用卡夾和Buffalo皮革手環、牛角項鍊等等，其中多款包款、皮件都以正紅色點綴，有些款式上頭還能見到金牛圖騰。而Classic Sac De Jour Nano皮革手提包還配上獨特金牛鎖扣，並在專門店提供刻字服務。