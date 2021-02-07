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想成為歌手、當過追星族 香奈兒女士原來那麼喜歡音樂

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
《Inside CHANEL》第31章嘉柏麗香奈兒與音樂。圖／香奈兒提供
《Inside CHANEL》第31章嘉柏麗香奈兒與音樂。圖／香奈兒提供

平常有在關注時尚秀發表的人一定都會注意到，一場秀除了服裝作品、場景、燈光之外，音樂也是非常重要的元素。香奈兒在2018年開始於APPLE MUSIC推出專屬品牌的時尚秀配樂歌單企劃「The Sound of Chanel」，讓大家可以透過服裝秀認識更多音樂作品，也被視為一種品牌獨特品味的展示。而來到第31章節的《Inside CHANEL》，這次主題就是「音樂｣ （GABRIELLE CHANEL & MUSIC），整理出品牌創辦人嘉柏麗香奈兒女士與音樂的淵源，我們也可以從中猜測，如果在現代，屬於她的歌單會是什麼樣子呢？

回想香奈兒每場秀上用到的音樂，類型其實非常廣，這也如實反映出香奈兒女士對音樂的認識歷程與多元喜好。從小在修道院生長，聖歌就是她最初最熟悉的音樂。之後曾想成為一位咖啡館歌手的她，儘管歌藝不純熟，但常常哼唱著《誰看見了Coco》（Qui qu'a vu Coco）這首歌，也因次獲得了「Coco｣ 這個廣為世人所熟知的小名。

古典樂、爵士樂她也有涉獵，如同前幾章關於香奈兒與藝術的《Inside CHANEL》提到的，香奈兒女士結交了許多藝術家朋友，20年代初期爵士樂在在法國崛起，她透過結識音樂家朋友培養出對節奏、動作與潮流改變的敏銳度。她購買了一架三角鋼琴放置在寓所，供音樂家普朗克（Poulenc）、薩朗（Satie）、奧尼克（Aurie）等人彈奏，而她就在一旁欣賞。曾出資製作史特拉汶斯基的俄國芭蕾舞劇《春之祭》，她則是如此描述兩人的交情：「史特拉汶斯基教我音樂知識，我對音樂的一點點了解，都要歸功於他。」

搭車的時候會哼著藍調歌曲、也曾飛到倫敦當披頭四（The Beatles）的追星族，香奈兒女士對音樂充滿熱情，而不同類型的音樂也給了她更廣的創作視角，她的人生更被改編為百老匯音樂劇《Coco》，由凱薩琳赫本主演。至今，音樂一直是啟發歷代香奈兒藝術總監的靈感來源，無論是時尚秀、品牌大使人選、形象廣告等等，都可以感受到專屬香奈兒的音樂品味，是具備著極大兼容性並持續進化的。

香奈兒每場秀上用到的音樂類型其實非常廣，也反映出香奈兒女士對音樂的認識歷程與多元喜好。圖／香奈兒提供
香奈兒每場秀上用到的音樂類型其實非常廣，也反映出香奈兒女士對音樂的認識歷程與多元喜好。圖／香奈兒提供
香奈兒女士曾經想成為一位咖啡館歌手，常常哼唱著《誰看見了Coco》，也因次獲得了「Coco｣ 這個廣為世人所熟知的小名。圖／香奈兒提供
香奈兒女士曾經想成為一位咖啡館歌手，常常哼唱著《誰看見了Coco》，也因次獲得了「Coco｣ 這個廣為世人所熟知的小名。圖／香奈兒提供
至今，音樂一直是啟發歷代香奈兒藝術總監的靈感來源。圖／香奈兒提供
至今，音樂一直是啟發歷代香奈兒藝術總監的靈感來源。圖／香奈兒提供
《Inside CHANEL》第31章嘉柏麗香奈兒與音樂。圖／香奈兒提供
《Inside CHANEL》第31章嘉柏麗香奈兒與音樂。圖／香奈兒提供
香奈兒女士購買了一架三角鋼琴放置在寓所，供音樂家普朗克（Poulenc）、薩朗（Satie）、奧尼克（Aurie）等人彈奏。圖／香奈兒提供
香奈兒女士購買了一架三角鋼琴放置在寓所，供音樂家普朗克（Poulenc）、薩朗（Satie）、奧尼克（Aurie）等人彈奏。圖／香奈兒提供
香奈兒女士的人生更被改編為百老匯音樂劇《Coco》，由凱薩琳赫本主演。圖／香奈兒提供
香奈兒女士的人生更被改編為百老匯音樂劇《Coco》，由凱薩琳赫本主演。圖／香奈兒提供
搭車的時候會哼著藍調歌曲、也曾飛到倫敦當披頭四（The Beatles）的追星族，香奈兒女士對音樂充滿熱情。圖／香奈兒提供
搭車的時候會哼著藍調歌曲、也曾飛到倫敦當披頭四（The Beatles）的追星族，香奈兒女士對音樂充滿熱情。圖／香奈兒提供
香奈兒每場秀上用到的音樂類型其實非常廣，也反映出香奈兒女士對音樂的認識歷程與多元喜好。圖／香奈兒提供
香奈兒每場秀上用到的音樂類型其實非常廣，也反映出香奈兒女士對音樂的認識歷程與多元喜好。圖／香奈兒提供

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