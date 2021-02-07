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限時17天！韓國「NENE炸雞」限量開賣「巧克力炸雞」

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
「巧克力半半炸雞」每套629元，另可加價39元購買巧克力炸年糕。圖／NENE CHICKEN提供
「巧克力半半炸雞」每套629元，另可加價39元購買巧克力炸年糕。圖／NENE CHICKEN提供

針對即將到來的西洋情人節，來自韓國的連鎖炸雞「NENE CHICKEN」，將於2月12日起，限時限量推出期間限定的「巧克力半半炸雞」，以濃郁的巧克力醬搭配鹹香炸雞，搭配出甜鹹交錯的獨特滋味，另外還有同步登場的「巧克力年糕」加購方案。至2月8日前購買指定餐點，還可獲得限量口罩與紅包袋。

NENE CHICKEN是韓國知名的連鎖炸雞店，提供原味、甜辣洋釀、初雪起士等多種口味的炸雞，並有辣炒年糕、拳頭飯等韓式副餐。目前NENE CHICKEN在韓國有千餘家店鋪，並進駐海外多個國家。2018年11月，NENE CHICKEN首度登台，目前於雙北、宜蘭、台中、高雄等地均有分店，去年年底更進駐金門，成為首間進駐離島的韓式炸雞業者。

此次NENE CHICKEN所出的「巧克力半半炸雞」，限時於2月12日至2月28日供應，一半為巧克力口味，另一半則可自由選擇經典炸雞口味，每份629元。另外還有單一口味的巧克力炸雞，每份599元。購買巧克力炸雞，即可以39元加購巧克力炸年糕。現購買新年分享餐，還可獲得限量口罩與紅包袋，至2月8日參與粉絲團活動，則有機會獲得無二禮盒。

NENE CHICKEN限時推出「巧克力炸雞」，擁有甜鹹交錯的滋味。圖／NENE CHICKEN提供
NENE CHICKEN限時推出「巧克力炸雞」，擁有甜鹹交錯的滋味。圖／NENE CHICKEN提供

巧克力 韓國

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