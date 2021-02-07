推出「暖心奉湯」 煙波早堂打造最暖早餐

煙波國際觀光集團於2020年中推出早餐企畫「煙波早堂」，主廚團隊這次以「最暖早餐」為發想，推出「煙波早堂－暖心奉湯」，走訪全台找到台灣最大芝麻產地台南西港，並與西港農會嚴選全台最頂級麻油胡麻嫂合作，日起至3月31日在新竹湖濱館每日早餐期間推出「煙波麻油雞湯」，同時聯手連續3年獲米其林必比登推介餐廳雙月食品社的「雙月蛤蜊雞湯」，將明星湯品熬進煙波五館飯店的早餐餐檯上，悉心打造最暖早餐。

「煙波麻油雞湯」特選連續14年榮獲台灣農業百大精品的台南在地西港頂級麻油胡麻嫂，及嚴選軟嫩、油花豐富的雞腿肉，先以麻油將老薑煸至乾香再與雞腿肉拌炒，文火慢熬至湯汁呈琥珀褐色，雞腿肉油花滲入湯體與其熬煮，呈香濃稠密、肉質軟糯入味，帶有麻油香的溫暖霧氣繚繞在寒涼的冬晨，時令與暖意成就一碗完美湯品。

同時於3月1日至3月31日期間每週六、日、一的早餐時段，引進必比登推介餐廳雙月食品社熱銷湯品「雙月蛤蜊雞湯」，有別於坊間雞湯，雙月採以耗時費工、湯肉分離二次熬煮的方式料理，先將雞爪雞骨熬煮濃縮至原水量的四分之一，此時湯體清澈且帶有淡白色骨髓液，再放入新鮮現宰仿土雞肉、特選新鮮蛤蜊、在地時令高麗菜，以小火煨煮一小時即成就一碗世界美食評鑑也無法抗拒的好湯。