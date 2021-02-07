日本橋浜町食事処插旗新竹大遠百 獨家料理結合在地

米塔集團旗下共有17個品牌，日式料理品牌「日本橋浜町食事処」主打平價日式御膳定食，這次看中新竹高消費力，插旗新竹大遠百，並推出限定餐點「桔醬千層豬排御膳」，選用國產里肌豬肉薄切醃漬入味，層層堆砌後油炸，口感外脆內嫩多汁，搭配以新竹特產「客家桔醬」為基底，以獨家配方比例製成的獨門桔醬，帶有濃郁桔香的微酸、微鹹、微甘甜的客家風味，享受清爽多層次的迷人滋味。

米塔集團跨足義式料理、屋台料理、日式鍋物、歐風料理、西式排餐、休閒茶館、烘焙及黑糖飲品等，全台總店數超過100家門市，持續朝著多品牌目標發展。

新竹大遠百指出，江戶四大美食「鰻魚」是江戶時代的庶民美食，浜町品牌むら料理長難忘在此嚐到傳統鰻魚的感動，全心傾注的專研，遠赴日本日本橋跟隨日本百年名店主廚拜師學藝多年，堅持由生徒做起回賦料理的原點，只為完美呈現幕府料理的絕妙滋味，餐飲空間的精心規畫，讓人彷彿重返日本江戶時代。

日本橋浜町食事処完整保留江戶美食的精神，嚴選頂級新鮮食材，「浜町祕傳醬汁」使用日本月桂冠清酒、日本濃口醬油為基底，加入多種天然食材，經慢火熬煮2小時，所製成的醇厚醬汁，風味鮮甜令人難忘。

其中，奢華「生魚海鮮重系列」，嚴選多樣新鮮海鮮食材製作而成，一口嚐盡天然海味的精華融合，豐富食材帶來多層次口感，完美呈現純粹的鮮美滋味。料理長激賞推薦「極上鮮魚重」嚴選生食級干貝、日本北海道牡丹蝦、挪威鮭魚、宜蘭南方澳鮪魚、澎湖海鱺魚，搭配飽滿鮭魚卵與魚子醬，極致的盛盤方式，創造視覺與味蕾的奢華饗宴。