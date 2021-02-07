蕭邦8鑽Happy Sport開心「發」 HUBLOT魔力紅喜迎新年

隨著農曆新年即將於下週到來，許多人會在時節交遞的這個時刻，為自己選購一款腕表。除了提醒自己珍惜時光、為一段對自己別具意義的日子留下紀念，也是展望未來、期許更上一層樓的方式。

以滑動鑽石系列珠寶與腕表聞名的瑞士精品品牌蕭邦（CHOPARD），特地推出全新裝載8顆滑動鑽石的Happy Sport腕表，以諧音「發」的幸運數字「8」突顯納吉呈祥的意思。數字「8」除了對華人來說寓意吉祥，也在其他文化中象徵圓滿與繁榮。蕭邦的這款Happy Sport時計，除了8顆滑動鑽石，更搭配雍容華貴的石榴紅色珍珠母貝表盤與紅色皮革表帶，讓這枚腕表成為一款完美的幸運時計。