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蘇格蘭威士忌好「威」！香港今年第一發酒拍成交亮眼

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
格蘭冠—1948—72年水晶瓶，成交價42萬1,600港元。圖／邦瀚斯提供
格蘭冠—1948—72年水晶瓶，成交價42萬1,600港元。圖／邦瀚斯提供

甫於上週結束的香港邦瀚斯（Bonhams）威士忌拍賣會，是香港今年第一場名酒拍賣。麥卡倫萊儷50年以超越拍前估價的105萬4,000港元成交，是全場最高價拍品，而首登拍賣市場的罕見高登麥克菲爾出品之格蘭冠（Glen Grant）—1948—72年水晶瓶，以421,600港元高價成交，超越拍前高估價的380,000港元。同場十大最高成交拍品中，共7件為蘇格蘭威士忌，，而且每件均以超越拍前高估價成交，為今年拍出一個好彩頭。

此次特別值得注意的是首度現身拍賣市場的高登麥克菲爾出品之格蘭冠—1948—72年水晶瓶，是於2020年裝瓶的高年份威士忌，為限量290瓶中的編號88，諧音「發發」，寓意吉祥，且仍保持52.6%的高酒精度，為酒香與味道帶來獨特活力，對高年份威士忌而言甚為難得。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

麥卡倫萊儷50年，成交價105萬4,000港元。圖／邦瀚斯提供
麥卡倫萊儷50年，成交價105萬4,000港元。圖／邦瀚斯提供
格蘭冠—1948—72年水晶瓶，成交價42萬1,600港元。圖／邦瀚斯提供
格蘭冠—1948—72年水晶瓶，成交價42萬1,600港元。圖／邦瀚斯提供
麥卡倫萊儷—1937—37年Motor Car，成交價55萬8,000港元。圖／邦瀚斯提供
麥卡倫萊儷—1937—37年Motor Car，成交價55萬8,000港元。圖／邦瀚斯提供

香港 拍賣會

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