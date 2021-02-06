高端旅遊殺出血路 台南3天2夜4萬竟也團團滿

新冠肺炎爆發後衝擊觀光業，但也使國旅變的多樣化。民眾出不了國，又不想走平價大眾玩法，高端旅遊程便成為搶手商品。台南三天兩夜、搭商務艙「偽出國」，動輒3、4萬，卻團團滿甚至秒殺。觀光業者就說，國際未開以前，品質夠好、行程夠獨特的高端遊程，自然能吸引金字塔頂端的消費者躍躍欲試，殺出國旅一片天。高端旅遊程成了國旅的金雞母，也是後疫情時代的國旅新趨勢。

看準這股新趨勢，台鐵鳴日號列車也走高端路線，預計6月推出美食列車，由獲得米其林星級殊榮的飯店操刀。同時也要創下台鐵營運百年首例，在列車上放置紅酒櫃，希望用獨特的遊程體驗，吸引高端客。

有行旅副總經理李琇瑕說，走馬看花當網紅不稀奇，景點要跟在地做深度融合，不只視覺還要有深入內心的感觸，就能殺出血路。「我有你沒有」就是高端旅遊的最大賣點，以往只有兩成顧客願意玩國旅，要讓民眾埋單，稀有性、獨特性，還有不能被價格量化等，都是關鍵。

李琇瑕舉例，星野集團虹夕諾雅谷關飯店，三天兩夜開價逾6萬，因為夠搶手，團團滿團；台南三天兩夜不包含高鐵票4萬元，也是開賣就售罄。以台南團來說，當民眾發現同樣是阿霞飯店的菜色，卻能在古蹟裡吃到，就會是亮點。

星宇航空也發現高端旅遊商機。在一片偽出國遊程中，將商務艙結合知名飯店，近3萬元行程，創下開賣13秒就完售的驚人紀錄。易遊網也說，自去年疫情趨緩至今，以易遊網訂房銷售觀察來看，每晚要價萬元以上的高端飯店，成長就超過兩倍，其中以涵碧樓、礁溪老爺酒店、瑞穂天合國際觀光酒店最夯，一房難求。可樂旅遊說，小團包車行程因為較為客製化、精緻化，即便價格較高，詢問度也是飆高。

雄獅旅遊得標的台鐵鳴日號列車同樣走高端路線。以五星服務及五感體驗為主打的鳴日號，光是元旦曙光列車就要價逾3萬，同樣開賣10分鐘就完售，1月份試營運期間吸引超過500人次搭乘，整體滿意度更是超過九成。根據雄獅內部調查，搭乘鳴日號的旅客，有八成四願意再次搭乘，原因是管家服務良好，這也是高端旅遊關鍵。雄獅前年成立的高端旅遊品牌雄獅璽品，透過包裝精選住房、美味餐飲、特色景點等重要元素，去年6月國內疫情解封至今，業績持續穩定成長。

雄獅坦言，今年仍然無法出國，中高端客群的出遊需求轉往國內，因此觀察到稀缺元件如知名的旅館和餐廳等，其關注度更高，搶購速度更快，所以更強調提早佈局資源；且遊程內容也朝向精緻化，以提升顧客滿意度，同時提高顧客回購率和回購頻次。另外，也相當重視消費者回饋，希望以更精準的從業務接待、導領以及供應商等差異化流程提供客製化服務來留住這些中、高端客群。