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把年終、壓歲錢變成自己喜歡的樣子！話題聯名買起來
即將步入新年，但不少話題聯名也將在假期中上市，是時候把領到的年終獎金或壓歲錢變成自己喜歡的樣子了。plain-me就將陸續推出與FTMD.、SYNDRO的合作款，讓消費者買好買滿。另外，生活風格品牌niko and...則跨界雜誌媒體，將打造期間限定昭和感喫茶店，並呈現懷舊感十足的雜貨商品。
plain-me與由馬來西亞知名KOL小屁孩創立的品牌FTMD.攜手推出INTER聯名系列，選用網眼機能面料，推出包含短袖襯衫、長褲與漁夫帽三個品項。系列商品以沉穩的藍色為主色調，蘊含在今年這前所未有的情況下，彼此信任、並肩同行一起度過的意涵。另外，plain-me也再度與台灣品牌SYNDRO合作打造迷你系列，以「二手丹寧」為主題發想，收集舊襯衫、牛仔褲、 藍染刺子等面料，透過拼接、編織等傳統製衣工藝，創造屬於兩個品牌的DNA。其中最受注目的即是擷取 19 世紀末、20 世紀初期歐美農工穿著，優雅復刻而成的工作服；兩個聯名系列皆在2月13日上市。
而niko and...則在2月18日起為期約一個月的期間內，與日本雜誌Hanako TAIWAN跨界，將忠孝旗艦店換上昭和時代感的日式喫茶店（咖啡廳）風格。還將與藝術家Bob Foundation聯手，推出一系列以80年代令人懷念的物品為主題設計的雜貨商品。這次的期間限定喫茶店挑選懷舊經典款的飲品「哈密瓜蘇打」，將真的哈密瓜果肉加入氣泡水中，並且添上香草冰淇淋和櫻桃為特色。而與Bob Foundation聯名的小物與T恤，運用簡單的筆觸勾勒出現今已經幾乎沒有使用的卡帶，對年輕人來說反而有一種特別的新鮮感。
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