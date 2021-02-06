把年終、壓歲錢變成自己喜歡的樣子！話題聯名買起來

即將步入新年，但不少話題聯名也將在假期中上市，是時候把領到的年終獎金或壓歲錢變成自己喜歡的樣子了。plain-me就將陸續推出與FTMD.、SYNDRO的合作款，讓消費者買好買滿。另外，生活風格品牌niko and...則跨界雜誌媒體，將打造期間限定昭和感喫茶店，並呈現懷舊感十足的雜貨商品。

plain-me與由馬來西亞知名KOL小屁孩創立的品牌FTMD.攜手推出INTER聯名系列，選用網眼機能面料，推出包含短袖襯衫、長褲與漁夫帽三個品項。系列商品以沉穩的藍色為主色調，蘊含在今年這前所未有的情況下，彼此信任、並肩同行一起度過的意涵。另外，plain-me也再度與台灣品牌SYNDRO合作打造迷你系列，以「二手丹寧」為主題發想，收集舊襯衫、牛仔褲、 藍染刺子等面料，透過拼接、編織等傳統製衣工藝，創造屬於兩個品牌的DNA。其中最受注目的即是擷取 19 世紀末、20 世紀初期歐美農工穿著，優雅復刻而成的工作服；兩個聯名系列皆在2月13日上市。