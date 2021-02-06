快訊

罷捷開票／同意票落後不同意票 罷捷發言人說話了

楊冪帥拿CELINE腋下包 凱亞葛柏搭性感腹肌4度拎上街

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
CELINE 2021春季男裝白底黑Logo小牛皮半月包，55,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
CELINE 2021春季男裝白底黑Logo小牛皮半月包，55,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供

今年度CELINE以Ava Bag做為情人節獻禮，是無分男女的中性包款，代言人BLACKPINK Lisa以它表現嬌俏可愛，超模凱亞葛柏（Kaia Gerber）堪稱對它愛不釋手、4度拎著去逛街，楊冪則是以一身黑白造型詮釋Ava包款，帥氣時髦。

早前木村光希（Kōki,）即詮釋過CELINE Triomphe Canvas Eva包款，以經典凱旋門經典標誌花紋帆布設計，絕美夢幻的照片，出自姐姐攝影師木村心美。簡約的Ava以復古腋下包的輪廓設計，於今年春季再度推出全新色系的素面小牛皮革款，包括2021春夏男裝系列的黑、白標誌新款Ava Bag，在當前穿搭打破性別框架的趨勢下，搭配現代感十足的CELINE Logo字，女裝則以開心果綠、復古粉、焦糖棕為新色，男女裝皆可混搭，也模糊性別的界線。

Ava Bag流線半月包型附有可調整長短的皮革肩帶，讓包款得以舒適地貼合在手臂下方，包袋側邊的加厚空間，則讓看似袖珍精巧的小包有較大容量。超模凱亞葛柏不論運動造型、印花短洋裝，或是帥氣的西裝外套搭配迷你短裙等各式日常裝束，都以Ava Bag搭配她的性感小蠻腰，也成為穿搭範例。

CELINE Ava Bag開心果綠小牛皮半月包，55,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
CELINE Ava Bag開心果綠小牛皮半月包，55,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
凱亞葛柏多次拎焦糖棕Ava Bag上街。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
凱亞葛柏多次拎焦糖棕Ava Bag上街。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
楊冪選搭CELINE Ava Bag黑底白Logo小牛皮半月包，55,000元。圖／取自微博
楊冪選搭CELINE Ava Bag黑底白Logo小牛皮半月包，55,000元。圖／取自微博
BLACKPINK Lisa以CELINE Triomphe Canvas Eva包款展現嬌俏可愛的模樣。圖／取自IG
BLACKPINK Lisa以CELINE Triomphe Canvas Eva包款展現嬌俏可愛的模樣。圖／取自IG
凱亞葛柏詮釋Ava Bag焦糖棕小牛皮半月包，55,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
凱亞葛柏詮釋Ava Bag焦糖棕小牛皮半月包，55,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
CELINE Ava Bag黑底白Logo小牛皮半月包，55,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
CELINE Ava Bag黑底白Logo小牛皮半月包，55,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
CELINE Ava Bag白底黑Logo小牛皮半月包，55,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
CELINE Ava Bag白底黑Logo小牛皮半月包，55,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
凱亞葛柏詮釋Ava Bag焦糖棕小牛皮半月包，55,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
凱亞葛柏詮釋Ava Bag焦糖棕小牛皮半月包，55,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
凱亞葛柏詮釋Ava Bag焦糖棕小牛皮半月包，55,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
凱亞葛柏詮釋Ava Bag焦糖棕小牛皮半月包，55,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
木村光希詮釋CELINE Triomphe Canvas Eva包款，美得出塵。圖／取自IG
木村光希詮釋CELINE Triomphe Canvas Eva包款，美得出塵。圖／取自IG
楊冪帥拎CELINE Triomphe Canvas Eva包款。圖／取自微博
楊冪帥拎CELINE Triomphe Canvas Eva包款。圖／取自微博
CELINE Ava Bag復古粉小牛皮半月包，55,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
CELINE Ava Bag復古粉小牛皮半月包，55,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
凱亞葛柏對焦糖棕Ava Bag愛不釋手。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
凱亞葛柏對焦糖棕Ava Bag愛不釋手。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
凱亞葛柏、BLACKPINK Lisa和木村光希都詮釋Eva Bag。圖／取自IG
凱亞葛柏、BLACKPINK Lisa和木村光希都詮釋Eva Bag。圖／取自IG

延伸閱讀

楊冪過年和6歲女兒團聚？ 前夫爸爸回應「超尷尬」

最受日本網友喜愛的「最美華人女星榜」！楊冪、范冰冰、林志玲都上榜，冠軍出乎意料

男版人間香奈兒！盤點王一博驚艷粉的CHANEL女裝穿搭史，超時尚造型還撞衫楊冪

2020熱搜女王排行榜公開！楊冪、迪麗熱巴、譚松韻都上榜，冠軍是她好意外

相關新聞

後疫情時代！TUMI推出虛擬概念店 打造全新購物體驗

因應新冠疫情帶來的影響，高端行李袋包品牌TUMI也開始搶攻線上商機，在曝光春季新品時，首度推出虛擬概念店，提供消費者全新...

楊冪帥拿CELINE腋下包 凱亞葛柏搭性感腹肌4度拎上街

今年度CELINE以Ava Bag做為情人節獻禮，是無分男女的中性包款，代言人BLACKPINK Lisa以它表現嬌俏...

商圈磁吸效應！Off-White進駐微風南山 打造全新概念店

受到新冠肺炎疫情影響，國境封鎖，讓外國旅客無法來台，零售環境也受到嚴重影響，因此Off-White的台北店，不得不離開原...

張書豪新片伯爵表帥助攻 意外釣出劉以豪ig情義應援

曾在「 天黑請閉眼」演出「大師兄」一角的張書豪，近日又有新作「跟你老婆去旅行」，同戲並有陳妍希、鳳小岳，一同演出，主題曲...

霸氣鏤空太性感！Roger Dubuis陀飛輪 大紅上「芯」

即將邁入農曆春節，紅色喜氣，成為造型、穿搭的討喜視覺。瑞士高級鐘表品牌羅杰杜彼（Roger Dubuis）推出一只與「倍...

Melody早上還在榨豬油 下午穿René Caovilla美鞋秒變女神

義大利鞋履品牌René Caovilla日前發表2021春季系列，腳上穿著Floriane花卉款式的Melody，被問到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。