楊冪帥拿CELINE腋下包 凱亞葛柏搭性感腹肌4度拎上街

今年度CELINE以Ava Bag做為情人節獻禮,是無分男女的中性包款,代言人BLACKPINK Lisa以它表現嬌俏可愛,超模凱亞葛柏(Kaia Gerber)堪稱對它愛不釋手、4度拎著去逛街,楊冪則是以一身黑白造型詮釋Ava包款,帥氣時髦。

早前木村光希(Kōki,)即詮釋過CELINE Triomphe Canvas Eva包款,以經典凱旋門經典標誌花紋帆布設計,絕美夢幻的照片,出自姐姐攝影師木村心美。簡約的Ava以復古腋下包的輪廓設計,於今年春季再度推出全新色系的素面小牛皮革款,包括2021春夏男裝系列的黑、白標誌新款Ava Bag,在當前穿搭打破性別框架的趨勢下,搭配現代感十足的CELINE Logo字,女裝則以開心果綠、復古粉、焦糖棕為新色,男女裝皆可混搭,也模糊性別的界線。