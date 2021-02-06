楊冪帥拿CELINE腋下包 凱亞葛柏搭性感腹肌4度拎上街
今年度CELINE以Ava Bag做為情人節獻禮，是無分男女的中性包款，代言人BLACKPINK Lisa以它表現嬌俏可愛，超模凱亞葛柏（Kaia Gerber）堪稱對它愛不釋手、4度拎著去逛街，楊冪則是以一身黑白造型詮釋Ava包款，帥氣時髦。
早前木村光希（Kōki,）即詮釋過CELINE Triomphe Canvas Eva包款，以經典凱旋門經典標誌花紋帆布設計，絕美夢幻的照片，出自姐姐攝影師木村心美。簡約的Ava以復古腋下包的輪廓設計，於今年春季再度推出全新色系的素面小牛皮革款，包括2021春夏男裝系列的黑、白標誌新款Ava Bag，在當前穿搭打破性別框架的趨勢下，搭配現代感十足的CELINE Logo字，女裝則以開心果綠、復古粉、焦糖棕為新色，男女裝皆可混搭，也模糊性別的界線。
Ava Bag流線半月包型附有可調整長短的皮革肩帶，讓包款得以舒適地貼合在手臂下方，包袋側邊的加厚空間，則讓看似袖珍精巧的小包有較大容量。超模凱亞葛柏不論運動造型、印花短洋裝，或是帥氣的西裝外套搭配迷你短裙等各式日常裝束，都以Ava Bag搭配她的性感小蠻腰，也成為穿搭範例。
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