快訊

罷捷開票／同意票落後不同意票 罷捷發言人說話了

後疫情時代！TUMI推出虛擬概念店 打造全新購物體驗

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
因應年度代表色的浪潮，日系品牌LOJEL推出極致灰VOJA行李箱。圖／LOJEL提供
因應年度代表色的浪潮，日系品牌LOJEL推出極致灰VOJA行李箱。圖／LOJEL提供

因應新冠疫情帶來的影響，高端行李袋包品牌TUMI也開始搶攻線上商機，在曝光春季新品時，首度推出虛擬概念店，提供消費者全新的購物體驗。日系品牌LOJEL則反應了年度代表色的討論熱潮，提供全新的「亮麗黃」、「極致灰」行李箱，讓旅行時搭配更時髦。

迎接新零售時代來臨，TUMI串聯線上、線下，以實體店面設計結合互動性遊戲，打造進入虛擬概念店。讓消費者在家也能感受體驗，並可以透過擴增實境以及360°3D技術欣賞2021春季系列商品，同時更有多項互動遊戲，能即時與朋友分享。TUMI選擇上海恒隆廣場專門店為設計藍圖，並採用同樣的大理石紋地板和天花板，打破區域界限，讓身在世界各地的顧客都能同時體驗。品牌春季新品以此遷徙為靈感，並加入藍迷彩新色，打造全新的Alpha Bravo系列袋包，包袋外層以軍事用回收尼龍物料製成，內襯則為消費後回收的PET塑膠瓶及循環再生的尼龍物料，無論工作、學習和旅行都適用。

因應年度代表色的浪潮，LOJEL同時打造亮麗黃的Cubo行李箱、以及極致灰VOJA箱款。品牌熱銷款的Cubo在功能方面，採取90度前開式設計，並使用無毒與環保材質100% PC材質製成箱體，加上雙齒防爆防盜拉鍊的擴充配置，讓旅遊更加便利與安全。而VOJA款行李箱則以三點式固定鎖扣著稱，防盜性佳又堅固，採用PP材質，兼具質感輕量化，加上隱藏式彈力手把的多段式拉桿設計、且上下方增加安全鎖扣，移動、拿取都更輕易。

TUMI Alpha Bravo Lark後背包20,500元。圖／TUMI提供
TUMI Alpha Bravo Lark後背包20,500元。圖／TUMI提供

TUMI Devoe Sloan單肩包11,800元。圖／TUMI提供
TUMI Devoe Sloan單肩包11,800元。圖／TUMI提供

LOJEL亮麗黃21吋Cubo行李箱，特價6,624元。圖／LOJEL提供
LOJEL亮麗黃21吋Cubo行李箱，特價6,624元。圖／LOJEL提供

品牌

延伸閱讀

影／憨兒深夜「一卡皮箱」離家出走 警方火速尋回

轉型藝人郭彥甫創作畫展「過境練習」 屏東開箱展出

台中百貨限量福袋大公開 行李箱當福袋加抽旅遊類獎項

青島男百萬現金放路邊 第二天才想起來 結果…

相關新聞

後疫情時代！TUMI推出虛擬概念店 打造全新購物體驗

因應新冠疫情帶來的影響，高端行李袋包品牌TUMI也開始搶攻線上商機，在曝光春季新品時，首度推出虛擬概念店，提供消費者全新...

楊冪帥拿CELINE腋下包 凱亞葛柏搭性感腹肌4度拎上街

今年度CELINE以Ava Bag做為情人節獻禮，是無分男女的中性包款，代言人BLACKPINK Lisa以它表現嬌俏...

商圈磁吸效應！Off-White進駐微風南山 打造全新概念店

受到新冠肺炎疫情影響，國境封鎖，讓外國旅客無法來台，零售環境也受到嚴重影響，因此Off-White的台北店，不得不離開原...

張書豪新片伯爵表帥助攻 意外釣出劉以豪ig情義應援

曾在「 天黑請閉眼」演出「大師兄」一角的張書豪，近日又有新作「跟你老婆去旅行」，同戲並有陳妍希、鳳小岳，一同演出，主題曲...

霸氣鏤空太性感！Roger Dubuis陀飛輪 大紅上「芯」

即將邁入農曆春節，紅色喜氣，成為造型、穿搭的討喜視覺。瑞士高級鐘表品牌羅杰杜彼（Roger Dubuis）推出一只與「倍...

Melody早上還在榨豬油 下午穿René Caovilla美鞋秒變女神

義大利鞋履品牌René Caovilla日前發表2021春季系列，腳上穿著Floriane花卉款式的Melody，被問到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。