後疫情時代！TUMI推出虛擬概念店 打造全新購物體驗

因應新冠疫情帶來的影響，高端行李袋包品牌TUMI也開始搶攻線上商機，在曝光春季新品時，首度推出虛擬概念店，提供消費者全新的購物體驗。日系品牌LOJEL則反應了年度代表色的討論熱潮，提供全新的「亮麗黃」、「極致灰」行李箱，讓旅行時搭配更時髦。

迎接新零售時代來臨，TUMI串聯線上、線下，以實體店面設計結合互動性遊戲，打造進入虛擬概念店。讓消費者在家也能感受體驗，並可以透過擴增實境以及360°3D技術欣賞2021春季系列商品，同時更有多項互動遊戲，能即時與朋友分享。TUMI選擇上海恒隆廣場專門店為設計藍圖，並採用同樣的大理石紋地板和天花板，打破區域界限，讓身在世界各地的顧客都能同時體驗。品牌春季新品以此遷徙為靈感，並加入藍迷彩新色，打造全新的Alpha Bravo系列袋包，包袋外層以軍事用回收尼龍物料製成，內襯則為消費後回收的PET塑膠瓶及循環再生的尼龍物料，無論工作、學習和旅行都適用。

因應年度代表色的浪潮，LOJEL同時打造亮麗黃的Cubo行李箱、以及極致灰VOJA箱款。品牌熱銷款的Cubo在功能方面，採取90度前開式設計，並使用無毒與環保材質100% PC材質製成箱體，加上雙齒防爆防盜拉鍊的擴充配置，讓旅遊更加便利與安全。而VOJA款行李箱則以三點式固定鎖扣著稱，防盜性佳又堅固，採用PP材質，兼具質感輕量化，加上隱藏式彈力手把的多段式拉桿設計、且上下方增加安全鎖扣，移動、拿取都更輕易。

TUMI Alpha Bravo Lark後背包20,500元。圖／TUMI提供

TUMI Devoe Sloan單肩包11,800元。圖／TUMI提供