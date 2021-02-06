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商圈磁吸效應！Off-White進駐微風南山 打造全新概念店

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
Off-White台北店，離開原有的小巨蛋商圈，轉進信義區，打造全新概念門市。圖／Off-White提供
Off-White台北店，離開原有的小巨蛋商圈，轉進信義區，打造全新概念門市。圖／Off-White提供

受到新冠肺炎疫情影響，國境封鎖，讓外國旅客無法來台，零售環境也受到嚴重影響，因此Off-White的台北店，不得不離開原有據點，轉進信義區，打造全新概念門市。

2017年來台的Off-White台北店原位於小巨蛋商圈，有著鄰近飯店旅客的人流，讓銷售表現一向都不錯。不過，因為新冠肺炎疫情讓這一切都變調，因此讓品牌在2020年就開始評估，將台北店移轉到更合適的區域，同時順勢更新店裝。選在農曆年前，進駐微風南山百貨1樓，開設全新概念店，呈現Off-White創辦人兼設計總監Virgil Abloh先生，想要對時尚產業提問的精神。

進駐微風南山百貨一樓的Off-White，全新店裝以自然的大地色系為主，並以低調的黃銅金屬配件點綴其中。圖／Off-White提供
進駐微風南山百貨一樓的Off-White，全新店裝以自然的大地色系為主，並以低調的黃銅金屬配件點綴其中。圖／Off-White提供

因此，當走入佔地約47坪的全新Off-White台北店時，映入眼簾的就是「What is retail」的霓虹燈，讓消費者在購物同時也省思。空間色調以自然的大地色系為主，並以低調的黃銅金屬配件點綴其中。牆上特殊的地形紋理，呈現極具立體感的視覺效果，搭配奶油白天花板，創造出安寧平靜卻又隱含無限可能的氛圍。

選品店INVINCIBLE為了上市與The North Face聯名系列，也特地將店面改裝成期間限定裝飾。圖／INVINCIBLE提供
選品店INVINCIBLE為了上市與The North Face聯名系列，也特地將店面改裝成期間限定裝飾。圖／INVINCIBLE提供

而潮流選品店INVINCIBLE為了上市與The North Face聯名系列，也特地將店面改裝成期間限定裝飾。運用了與知名造型師長谷川昭雄合作，以聯名系列單品為主所創造的視覺形象，大面積的輸出，讓空間呈現宛如現代藝廊。同時，INVINCIBLE也把The North Face在戮力於戶外極限運動時，重要的年份、事件都標示於其中，讓粉絲對於品牌歷史、經典設計有更多的了解。

Off-White白黑箭頭低筒運動鞋12,700元。
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Off-White Liquid Melt漁夫帽11,300元。圖／Off-White提供
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Off-White箭頭iPhone 12 手機殼3,000元。圖／Off-White提供
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Off-White Gummy Jitney 1.4包款38,400元。圖／Off-White提供
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Off-White工業腰帶7,000元。圖／Off-White提供
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新冠肺炎 疫情 品牌

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