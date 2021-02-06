快訊

罷捷開票／同意票落後不同意票 罷捷發言人說話了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

張書豪新片伯爵表帥助攻 意外釣出劉以豪ig情義應援

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
張書豪一身帥氣西裝穿搭，並戴上伯爵Altiplano腕表與Possession戒指，變身帥氣貴公子。圖 / PIAGET提供（合成圖）。
張書豪一身帥氣西裝穿搭，並戴上伯爵Altiplano腕表與Possession戒指，變身帥氣貴公子。圖 / PIAGET提供（合成圖）。

曾在「 天黑請閉眼」演出「大師兄」一角的張書豪，近日又有新作「跟你老婆去旅行」，同戲並有陳妍希、鳳小岳，一同演出，主題曲更由「老蕭」蕭敬騰創作主題曲「不完美的我」。電影昨日舉辦首映，張書豪一身帥氣西裝穿搭，並戴上伯爵（PIAGET）Altiplano腕表與Possession戒指，變身帥氣貴公子。

首映會後他更在個人instagram發言，謝謝參與電影首映的親朋好友、媒體與工作夥伴們，並表示「你們的參與，是非常重要的鼓勵，不管你們喜不喜歡這部電影。」感性的他雖已看過電影第三次，但意外落淚，他更喊話，「或是在大螢幕感受不同，但覺得有你們在，情緒更激昂了是真的。」並呼籲影迷多多幫忙分享。留言意外釣出「最萌男友」、「完美暖男」劉以豪留言，「恭喜大師哥！」，歌手蔡黃汝（Flo）也現身留言，「太喜歡啦二刷起來」！

而電影首映會時他配戴的伯爵Altiplano超薄腕表，是以偏心面盤的雅緻風格、1205P超薄自動上鍊機芯與鑲鑽的表圈，演示率性風采；同時他更穿戴上PIAGET的Possession系列白金戒指與墜鍊，並與身上的磚灰色雙排扣西裝，展現出瀟灑迷人的紳士風範。

PIAGET Altiplano系列18K白金自動上鍊超薄鑽石腕表，107萬元。圖 / PIAGET提供。
PIAGET Altiplano系列18K白金自動上鍊超薄鑽石腕表，107萬元。圖 / PIAGET提供。
PIAGET Possession系列18K白金鑽石戒指，19萬5,000元。圖 / PIAGET提供。
PIAGET Possession系列18K白金鑽石戒指，19萬5,000元。圖 / PIAGET提供。
張書豪以「天黑請閉眼」中的「大師兄」一角而出名，2012年以電影「女朋友·男朋友」獲第14屆台北電影獎最佳男配角獎，近日也參與了「她們創業的那些鳥事」的演出。圖 / PIAGET提供。
張書豪以「天黑請閉眼」中的「大師兄」一角而出名，2012年以電影「女朋友·男朋友」獲第14屆台北電影獎最佳男配角獎，近日也參與了「她們創業的那些鳥事」的演出。圖 / PIAGET提供。

電影 西裝

延伸閱讀

致命女王再次上線！MAMAMOO華莎「格紋肉胎裝」辣翻，50秒魅惑短片釣出大咖留言

黃嘉千出借加拿大豪宅 千萬美屋曝光

陳妍希出國找到婚姻救贖 靠烘焙蛋糕療癒自己

他也是富豪？懷秋驚喜客串真人秀「璀璨帝國」　身世背景大公開

相關新聞

後疫情時代！TUMI推出虛擬概念店 打造全新購物體驗

因應新冠疫情帶來的影響，高端行李袋包品牌TUMI也開始搶攻線上商機，在曝光春季新品時，首度推出虛擬概念店，提供消費者全新...

楊冪帥拿CELINE腋下包 凱亞葛柏搭性感腹肌4度拎上街

今年度CELINE以Ava Bag做為情人節獻禮，是無分男女的中性包款，代言人BLACKPINK Lisa以它表現嬌俏...

商圈磁吸效應！Off-White進駐微風南山 打造全新概念店

受到新冠肺炎疫情影響，國境封鎖，讓外國旅客無法來台，零售環境也受到嚴重影響，因此Off-White的台北店，不得不離開原...

張書豪新片伯爵表帥助攻 意外釣出劉以豪ig情義應援

曾在「 天黑請閉眼」演出「大師兄」一角的張書豪，近日又有新作「跟你老婆去旅行」，同戲並有陳妍希、鳳小岳，一同演出，主題曲...

霸氣鏤空太性感！Roger Dubuis陀飛輪 大紅上「芯」

即將邁入農曆春節，紅色喜氣，成為造型、穿搭的討喜視覺。瑞士高級鐘表品牌羅杰杜彼（Roger Dubuis）推出一只與「倍...

Melody早上還在榨豬油 下午穿René Caovilla美鞋秒變女神

義大利鞋履品牌René Caovilla日前發表2021春季系列，腳上穿著Floriane花卉款式的Melody，被問到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。