張書豪新片伯爵表帥助攻 意外釣出劉以豪ig情義應援

曾在「 天黑請閉眼」演出「大師兄」一角的張書豪，近日又有新作「跟你老婆去旅行」，同戲並有陳妍希、鳳小岳，一同演出，主題曲更由「老蕭」蕭敬騰創作主題曲「不完美的我」。電影昨日舉辦首映，張書豪一身帥氣西裝穿搭，並戴上伯爵（PIAGET）Altiplano腕表與Possession戒指，變身帥氣貴公子。

首映會後他更在個人instagram發言，謝謝參與電影首映的親朋好友、媒體與工作夥伴們，並表示「你們的參與，是非常重要的鼓勵，不管你們喜不喜歡這部電影。」感性的他雖已看過電影第三次，但意外落淚，他更喊話，「或是在大螢幕感受不同，但覺得有你們在，情緒更激昂了是真的。」並呼籲影迷多多幫忙分享。留言意外釣出「最萌男友」、「完美暖男」劉以豪留言，「恭喜大師哥！」，歌手蔡黃汝（Flo）也現身留言，「太喜歡啦二刷起來」！