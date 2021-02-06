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霸氣鏤空太性感！Roger Dubuis陀飛輪 大紅上「芯」

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
RD510SQ手動上鍊機芯具備日內瓦印記，並在三點鐘位置刻有藏有老鷹和鑰匙的盾形標示。圖 / Roger Dubuis提供。
RD510SQ手動上鍊機芯具備日內瓦印記，並在三點鐘位置刻有藏有老鷹和鑰匙的盾形標示。圖 / Roger Dubuis提供。

即將邁入農曆春節，紅色喜氣，成為造型、穿搭的討喜視覺。瑞士高級鐘表品牌羅杰杜彼（Roger Dubuis）推出一只與「倍耐力（Pirelli）」合作的Excalibur Spider Pirelli腕表，紅黑相應的強烈對比顏色與表廠著名的「星形」橋板，大方展現喜氣與熱情。

紅色的Excalibur Spider Pirelli腕表則僅發行28枚，事實上，Roger Dubuis 90%的表款都採限量生產，數量從88、28以致全世界獨一無二，因為表廠始終訴諸精兵政策，嘗試滿足金字塔頂端藏家對珍品的需求。39毫米的鈦金屬表殼、表圈、表冠，以及三摺式表釦都經過黑色PVD處理，與紅色的星形橋板、表冠上的紅色橡膠帶來強烈反差。

畢竟這還是一只與倍耐力聯名的限量表款，表帶並採用贏得實際賽事的Pirelli倍耐力冠軍賽車輪胎橡膠。RD510SQ手動上鍊機芯具備陀飛輪功能，可在七點鐘方向大方展現，並有日內瓦印記小巧但醒目地位在三點鐘方向的橋板上，以藏有老鷹和鑰匙的盾形標示，註記了機芯的高品質優異水準。

六角蜂格狀的鏤空面盤，以及改為螺絲造型的小時時標，暗示了賽道上風馳電掣的精彩一瞬，訂價約492萬元，另有Excalibur Spider

鏤空飛行陀飛輪腕表黑色與白色款，雖非倍耐力聯名款，但表帶內側則有著倍耐力經典的CinturatoTM晴雨胎的紋理，價格店洽。

羅杰杜彼（Roger Dubuis）的Excalibur Spider Pirelli鏤空飛行陀飛輪腕表，紅黑相應的強烈對比，大方展現喜氣與熱情。圖 / Roger Dubuis提供。
羅杰杜彼（Roger Dubuis）的Excalibur Spider Pirelli鏤空飛行陀飛輪腕表，紅黑相應的強烈對比，大方展現喜氣與熱情。圖 / Roger Dubuis提供。
Roger Dubuis，Excalibur Spider Pirelli鏤空飛行陀飛輪腕表，鈦金屬、39毫米、手上鍊機芯、時間顯示、陀飛輪、全世界限量28只，492萬元。圖 / Roger Dubuis提供。
Roger Dubuis，Excalibur Spider Pirelli鏤空飛行陀飛輪腕表，鈦金屬、39毫米、手上鍊機芯、時間顯示、陀飛輪、全世界限量28只，492萬元。圖 / Roger Dubuis提供。
39毫米的鈦金屬表殼、表圈、表冠，以及三摺式表釦都經過黑色PVD處理，與紅色的星形橋板、表冠上的紅色橡膠帶來強烈反差。圖 / Roger Dubuis提供。
39毫米的鈦金屬表殼、表圈、表冠，以及三摺式表釦都經過黑色PVD處理，與紅色的星形橋板、表冠上的紅色橡膠帶來強烈反差。圖 / Roger Dubuis提供。

腕表 金字塔 瑞士

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