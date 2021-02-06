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Melody早上還在榨豬油 下午穿René Caovilla美鞋秒變女神
義大利鞋履品牌René Caovilla日前發表2021春季系列，腳上穿著Floriane花卉款式的Melody，被問到怎麼保養美腿時真誠表示，「我不會說我都沒有保養，女人真的不能懶，趁看劇的時候抬腿、伸展、用滾輪，有時候也會泡澡，不然放任久了會變成難以消除的組織。」
她分享在婚姻中的保鮮很重要，要能夠彼此賞心悅目，「不要讓對方覺得理所當然，或老覺得他回到家看到妳就是在唸柴米油鹽醬醋茶，可以多和社會脈動接軌，聊一些除了孩子以外的話題。」她自嘲行程排太滿簡直逼死自己，早上還在處理年菜要榨豬油的事、下午就出席活動穿得美美的，而她欣賞René Caovilla鞋，是因為它滿足了亮麗、浪漫、性感、優雅等女人味的元素，是女人必備的一雙鞋。
春意盎然的Floriane系列，延伸自經典Cleo輪廓，其中一雙由12隻蝴蝶排列組成，Melody詮釋的款式則是搭配2,373顆水鑽鑲嵌成的18朵花卉；Caterina系列則以丁香紫、象牙色打造新款，搭配上三道蝴蝶結綁帶交織，鑲嵌2,970顆水晶；Veneziana系列運用150顆不同的水滴型水晶於金屬線圈上串接環繞，閃爍耀眼；而Chandelier鞋履則是首度使用金屬材質打造鞋跟，搭配286顆淚滴水晶鑲嵌的綁帶，與手工纏繞水晶的金屬線圈，每一雙鞋都來自4個小時以上的手工製程，營造如水晶吊燈般的華麗閃亮。
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