Melody早上還在榨豬油 下午穿René Caovilla美鞋秒變女神

義大利鞋履品牌René Caovilla日前發表2021春季系列，腳上穿著Floriane花卉款式的Melody，被問到怎麼保養美腿時真誠表示，「我不會說我都沒有保養，女人真的不能懶，趁看劇的時候抬腿、伸展、用滾輪，有時候也會泡澡，不然放任久了會變成難以消除的組織。」

她分享在婚姻中的保鮮很重要，要能夠彼此賞心悅目，「不要讓對方覺得理所當然，或老覺得他回到家看到妳就是在唸柴米油鹽醬醋茶，可以多和社會脈動接軌，聊一些除了孩子以外的話題。」她自嘲行程排太滿簡直逼死自己，早上還在處理年菜要榨豬油的事、下午就出席活動穿得美美的，而她欣賞René Caovilla鞋，是因為它滿足了亮麗、浪漫、性感、優雅等女人味的元素，是女人必備的一雙鞋。