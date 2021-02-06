聽新聞
test
0:00 / 0:00
韓國的「偷飯賊」來了！正宗「紅雪蟹蟹膏」拌飯秒完食
「蟹膏」在韓國是國民的高級食材，秋冬更是蟹膏最香醇的季節，韓國飯總統紅雪蟹蟹膏「92.5%頂級特濃版」正式來台，它不僅是當地架上秒殺王，也是有名的「偷飯賊」，有它拌飯「秒完食」。
韓國飯總統紅雪蟹蟹膏採92.5%高濃度蟹膏食材純粹，利用獨家冷藏技術保存蟹膏原味，無需退冰；附贈的韓國麻油包有去腥、提味功能，可做為火鍋湯底的蟹味噌，也是食材鮮味升級的秘方，品牌建議，先添加麻油並均勻攪拌後，再酌量加入料理，依個人口味調整。
飯總統紅雪蟹蟹膏被韓國人稱為「偷飯賊」，今年受疫情影響，農曆過年會以居家圍爐為主，飯總統紅雪蟹蟹膏「92.5%頂級特濃版」也成為年菜最佳拍檔，一秒晉升圍爐大菜、養生小食。例如，在火鍋中加入飯總統92.5%紅雪蟹蟹膏拌勻，蟹膏香醇口味使得湯頭更加鮮甜，成為海味十足的「團圓蟹謝鍋」；或者到了農曆初五，吃盡大魚大肉，是時候讓胃休息一下，一份清粥加上飯總統92.5%紅雪蟹蟹膏，秒變「蟹下煲福粥」。
紅雪蟹蟹膏由7-ELEVEN獨家販售，同時推出嘗鮮價129元/份（原價149元/份），即日起至2/23享嘗鮮價第二件7折。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言