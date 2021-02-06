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韓國的「偷飯賊」來了！正宗「紅雪蟹蟹膏」拌飯秒完食

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
白飯小偷晉升年菜大盜，飯總統92.5%紅雪蟹蟹膏變身奢華蟹味噌。圖／韓國飯總統紅雪蟹蟹膏提供
白飯小偷晉升年菜大盜，飯總統92.5%紅雪蟹蟹膏變身奢華蟹味噌。圖／韓國飯總統紅雪蟹蟹膏提供

「蟹膏」在韓國是國民的高級食材，秋冬更是蟹膏最香醇的季節，韓國飯總統紅雪蟹蟹膏「92.5%頂級特濃版」正式來台，它不僅是當地架上秒殺王，也是有名的「偷飯賊」，有它拌飯「秒完食」。

韓國飯總統紅雪蟹蟹膏採92.5%高濃度蟹膏食材純粹，利用獨家冷藏技術保存蟹膏原味，無需退冰；附贈的韓國麻油包有去腥、提味功能，可做為火鍋湯底的蟹味噌，也是食材鮮味升級的秘方，品牌建議，先添加麻油並均勻攪拌後，再酌量加入料理，依個人口味調整。

飯總統紅雪蟹蟹膏被韓國人稱為「偷飯賊」，今年受疫情影響，農曆過年會以居家圍爐為主，飯總統紅雪蟹蟹膏「92.5%頂級特濃版」也成為年菜最佳拍檔，一秒晉升圍爐大菜、養生小食。例如，在火鍋中加入飯總統92.5%紅雪蟹蟹膏拌勻，蟹膏香醇口味使得湯頭更加鮮甜，成為海味十足的「團圓蟹謝鍋」；或者到了農曆初五，吃盡大魚大肉，是時候讓胃休息一下，一份清粥加上飯總統92.5%紅雪蟹蟹膏，秒變「蟹下煲福粥」。

紅雪蟹蟹膏由7-ELEVEN獨家販售，同時推出嘗鮮價129元/份（原價149元/份），即日起至2/23享嘗鮮價第二件7折。

便利超商也能享用飯店等級海鮮美味，店內販售的關東煮、咖哩飯、冷凍炒飯都是飯總統92.5%紅雪蟹蟹膏最佳拍檔。圖／韓國飯總統紅雪蟹蟹膏提供
便利超商也能享用飯店等級海鮮美味，店內販售的關東煮、咖哩飯、冷凍炒飯都是飯總統92.5%紅雪蟹蟹膏最佳拍檔。圖／韓國飯總統紅雪蟹蟹膏提供
韓國蟹膏冷藏空運來台，升級附贈麻油包，隨時可體驗極致奢華的美味。圖／韓國飯總統紅雪蟹蟹膏提供
韓國蟹膏冷藏空運來台，升級附贈麻油包，隨時可體驗極致奢華的美味。圖／韓國飯總統紅雪蟹蟹膏提供

韓國 火鍋 疫情

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