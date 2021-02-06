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最輕薄、卻不可或缺的存在！舒潔50周年推「一家之組」

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
舒潔推出「一家之組」積木集點活動。圖／舒潔提供
舒潔推出「一家之組」積木集點活動。圖／舒潔提供

在生活中，有個東西，是最輕薄，卻也最不可或缺的存在，那就是「衛生紙」，從上廁所、清潔、流淚等，都會需要使用衛生紙，而舒潔從1971年推出第一包原生紙漿衛生紙，在台灣經歷50周年，不僅推出「舒潔50，時時依靠」主題影片，也推出跨通路活動「舒潔50 組成家的美好事」，限量推出「舒潔一家之組」50周年慶積木組。

舒潔一家之組設計5款限量積木組，包含舒潔廚房組、舒潔廁所組、舒潔臥室組、舒潔客廳組及舒潔貨車組等，各款積木組色彩繽紛，呈現出家的美好，復刻版貨車的車牌號碼為1971，呼應舒潔生產第一包衛生紙的年份。

限量積木組集點送活動，即日起至2月28日，於全國各大通路購買舒潔全系列任一款產品之單筆發票滿額150元，即可獲得一點，若購買舒潔4層喀什米爾衛生紙系列、舒潔濕式衛生紙或舒潔濕式面紙任一品項，可獲額外加贈一點。

現在只要加入舒潔LINE官方帳號登錄發票就可以累積點數，集滿5點可兌換舒潔貨車組，集滿8點可於舒潔廚房組、舒潔廁所組、舒潔臥室組、或舒潔客廳組中兌換任一組。積木組可單獨收藏，亦可5組合併組成「舒潔一家之組」，各組限量3,000組。

舒潔推出「一家之組」積木集點活動。圖／舒潔提供
舒潔推出「一家之組」積木集點活動。圖／舒潔提供
舒潔推出「一家之組」積木集點活動。圖／舒潔提供
舒潔推出「一家之組」積木集點活動。圖／舒潔提供
舒潔推出「一家之組」積木集點活動。圖／舒潔提供
舒潔推出「一家之組」積木集點活動。圖／舒潔提供
舒潔推出「一家之組」積木集點活動。圖／舒潔提供
舒潔推出「一家之組」積木集點活動。圖／舒潔提供

衛生紙 發票

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