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影／櫻花美拍 這幾招要學

聯合報 / 記者張鳳儀 黃靖雯／即時報導
與櫻花合照時，選擇粉色系服裝，不僅讓你看起來粉嫩粉嫩的，在櫻花樹下拍起照來，畫面特別和諧，怎麼拍都特別好看！圖／IG@wenwen88520授權
與櫻花合照時，選擇粉色系服裝，不僅讓你看起來粉嫩粉嫩的，在櫻花樹下拍起照來，畫面特別和諧，怎麼拍都特別好看！圖／IG@wenwen88520授權

又到一年一度的櫻花季，大家在賞花的同時，一定也想用手機記錄下櫻花動人的姿態。下面就分享幾個拍攝櫻花的技巧，希望能夠幫你拍出滿意的照片。

1.構圖避免雜亂：跟櫻花合照，最好把焦距放在人像上，以模糊的櫻花林作背景，或是找一面素淨的牆。如果再加上捧花、嗅花、吹花瓣、回眸一笑，拍出的照片人可是比花還美。

2.開啟構圖輔助線(九宮格)：將要拍的主體，擺放在輔助線的水平或垂直的交叉點上，更有美感。

3.蹲下微微仰拍：除了可避開人群，還能拍出被櫻花圍繞的美照。

4.特寫櫻花：開啟大光圈，將手機湊近一朵或一簇花去拍攝。這樣可以突出前景的主體，虛化背景的櫻花枝葉，增加畫面的層次感。

5.穿著櫻花色系衣服：選擇粉色系服裝，不僅讓你看起來粉嫩粉嫩的，在櫻花樹下拍起照來，畫面特別和諧，怎麼拍都特別好看！

6.使用道具：像是人偶、扇子、紙傘...都可以讓你的櫻花照與眾不同喔。

7.挑時間：早早出門晚晚回家，清晨和日落光線最為柔和迷人，是最理想的拍照時間。

櫻花季

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