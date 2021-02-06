影／春天限定的粉紅浪漫 追櫻口袋名單看這裡

又到了每年最適合賞櫻的季節了！今年新冠肺炎疫情依舊吃緊，不適合出國賞櫻，不過也別失望，我們台灣也有很多超讚的賞櫻景點，一點也不輸國外喔！就讓小編來介紹全台現在正夯的賞櫻勝地，讓你從北部到南部一路拍不停！

【平菁街42巷】陽明山櫻花秘境

有「最浪漫櫻花步道」美稱的陽明山平菁街42巷，是每年北部最早開跑的櫻花季。儘管整體範圍不大，但是觀賞距離近、方便拍攝，因此每逢櫻花季節時，就成為北台灣極熱門的賞櫻場所。

花期：1月～2月

種類：寒櫻、山櫻花

門票：免費

地址：台北市士林區平菁街42巷

拍照熱點：圍牆與櫻花相呼應的景色。

陽明山平菁街42巷。圖／讀者阮貴民提供

【東湖樂活公園】市區最美賞櫻地

東湖樂活公園是台北市最親民、交通最方便的賞櫻聖地，只要在市區搭乘公車或捷運，即可賞見粉色、粉白交織的櫻花河岸。全長長達3公里的粉嫩大道，入夜後還會搭配投射絢麗的燈光，日夜各具魅力風情，今晚就約櫻花樹下集合吧！

花期：1月底～2月底

種類：寒櫻、八重櫻、昭和櫻、吉野櫻及福爾摩沙櫻等10幾種

門票：免費

地址：台北市內湖區康樂街61巷

拍照熱點：從康樂街進入賞櫻步道，往內溝溪上游拍攝的角度最好，可拍到櫻花及花徑。

東湖樂活公園。圖／本報系資料照片

【淡水天元宮】櫻花與天壇同框

距離淡水市區以及淡水捷運站僅5公里的淡水天元宮，一直是北台灣熱門的賞櫻地點之一。後山的三色櫻最早綻放，有白色、粉紅、桃紅三色層次豐富。到3月中旬時，天壇周圍約莫600株的吉野櫻會盛開，櫻花紛飛的步道及圓形莊嚴的天壇寺廟場景，宛如置身於日本京都，每年都會吸引大批遊客賞櫻打卡。

花期：2月～3月底

種類：台灣山櫻花、日本吉野櫻

門票：免費

地址：新北市淡水區北新路三段36號

拍照熱點：從後山櫻花林拍攝櫻花搭配天壇的整體畫面。

【拉拉山恩愛農場】IG超夯賞櫻勝地

恩愛農場大部分的櫻花為千島櫻，以淡淡粉紅色近乎純白的花瓣為特色，顏色非常粉嫩亮麗，每年櫻花盛開的時候，整座山頭陷入粉紅風暴，彷彿連雲霧都變成粉紅色的，近幾年成為IG超夯賞櫻勝地！

花期：2月中～3月

種類： 千島櫻、富士櫻、八重櫻

門票：以現場公告為準

地址：桃園市復興區華陵里巴陵143之1號

拍照熱點：櫻花樹下長梯，可以跟櫻花親密接觸喔。

拉拉山恩愛農場。圖／拉拉山恩愛農場提供

【武陵農場】台灣賞櫻首選地

武陵農場是台灣櫻迷每年必訪的朝聖之地 ，櫻花種類有近十種之多，但以紅粉佳人數量最多也最美不勝收；紅粉佳人是農場將日本昭和櫻與中國櫻桃雜交而產生的新品種，花瓣密集如繡球般迷人，優雅大方還帶著淡香。農場總共有超過二萬株的櫻花樹，隨手一拍都是偶像劇場景喔！

花期：2月～3月初

種類：昭和櫻、紅粉佳人、吉野櫻、富士櫻、八重櫻、牡丹櫻等

門票：以現場公告為準

地址：台中市和平區武陵路3-1號

拍照熱點：柳杉道前的昭和、紅粉佳人夜櫻觀賞區、隘口櫻花林及波浪道櫻花區。

武陵農場。圖／武陵農場提供

【九族文化村】必看璀璨夜櫻秀

九族文化村為中部最大的賞櫻勝地，也是日本唯一海外認證的賞櫻名所，每逢櫻花祭多達五千棵櫻花接力綻放，重頭戲則是全台第一的夜櫻景色，這也是每年賞櫻的重點盛事，璀璨靜默的櫻花彩虹，點出幸福光芒使夜色充滿浪漫氛圍。

花期：2月~3月

種類：枝垂櫻、山櫻花、九族百重櫻、吉野櫻、富士櫻

門票：以現場公告為準

地址：南投縣魚池鄉大林村金天巷45號

拍照熱點：西班牙海岸前櫻花大道。

九族文化村。圖／九族文化村提供

【奧萬大國家森林遊樂區】打翻五彩調色盤

奧萬大森林遊樂區以賞楓聞名全台，每年春天櫻花的美也不遑多讓，園區中主要有山櫻花、八重櫻、白色的霧社櫻等品種的櫻花，接力登場綻放最美的櫻姿，搭配藍天、青山和白雲，間雜著尚未完全落盡的變色植物，五彩繽紛構成奧萬大最獨具一格、引人入勝的美景。

花期：2月~3月

種類：緋寒櫻、八重櫻、霧社櫻

門票：以現場公告為準

地址：南投縣仁愛鄉親愛村大安路153號

拍照熱點：沙印（第二）停車場

奧萬大國家森林遊樂區。圖／奧萬大情報站提供

【寒溪呢森林人文叡地】宛如白雪灑枝頭

位於嘉義梅山鄉山林中的「寒溪呢森林人文叡地」，四面群山環繞是非常漂亮的自然秘境，每到櫻花季時，除了粉色櫻花外，更有讓人難以忘懷的白色浪漫─「台灣原生種福爾摩沙白櫻」盛開，宛如在春天看見山上雪景之美。

花期：2月～3月初

種類：福爾摩沙白櫻、緋寒櫻、富士櫻、八重櫻、吉野櫻

門票：以現場公告為準

地址：嘉義縣梅山鄉太和村社後坪2附11號

拍照熱點：走在虹橋俯拍福爾摩沙白櫻，或是仰拍鄒族聖山聖塔山。

寒溪呢森林人文叡地。圖／寒溪呢提供

阿里山的櫻花季是從吉野櫻開花的3~4月開始，粉嫩到不行的櫻花在阿里山開得滿山滿谷，來到這裡除了不能錯過阿里山工作站前的「櫻王」染井吉野櫻，小火車開在櫻花林間的模樣，更是美的像幅畫。

花期：3月～4月中旬

種類：河津櫻、唐實櫻、昭和櫻、染井吉野櫻、富士櫻、普賢象櫻等

門票：以現場公告為準

地址：嘉義縣番路鄉觸口村車埕51號

拍照熱點：阿里山工作站前「櫻王」、阿里山賓館前的櫻花林、祝山步道登山口櫻花隧道、沼平車站的櫻花鐵道、櫻花與小火車相輝映。