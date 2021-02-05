Yahoo奇摩購物中心24h快速到貨、PChome 24h購物、momo購物網過年出貨不打烊

過年前採買年貨、年菜、伴手禮、家電買不夠沒關係，Yahoo奇摩購物中心24h快速到貨、PChome 24h購物及momo購物網在庫商品春節期間不打烊、照常出貨，就算連假宅在家也能盡情買，還沒準備好情人節禮物的人也別忘了趕緊挑選下單。

Yahoo奇摩購物中心網羅伴手禮、美味零食、居家娛樂等商品，2月8日至2月16日推出「金牛迎春過年不打烊」活動，不僅24h快速到貨過年不打烊、消費滿萬元送千元購物金，更強打發財金天天發、刷Yahoo聯名卡筆筆最高7％回饋無上限、消費滿2,500元送268購物金、加碼滿額送膳魔師保鮮盒等新年好康。

Yahoo奇摩超級商城於2月17日前推出「福牛爆喜」活動，集結開運服飾、保健、涮嘴零食、過年娛樂、居家招財等商品，推出天天搶爆殺品88元起、折價券現領現折，3月1日前消費不限金額加碼再抽輝葉按摩槍。春節期間出貨速度視廠商或店家而定。

蝦皮購物2月10日至2月17日春節期間照常營運不打烊，蝦皮超市、蝦皮電子攜手OPPO、飛利浦、盛香珍、愛買、康是美等品牌，從3C電子到民生用品都有，活動期間另有免運券天天大放送。

PChome 24h購物今年持續推出「春節24h不打烊」服務，全站提供超過500萬種商品，除夕至初五春節期間（2月11日至2月16日）照常出貨，包括年節伴手禮、年貨零食、桌遊玩具等皆可一站購足。即日起至2月18日「好家在有你 牛轉好運氣」強檔活動下殺18折起。

momo購物網春節期間（2月10日至2月16日）站上商品可照常下單，在庫商品更天天正常出貨，客服也將正常服務。同時於2月10日至2月17日開跑「過年不打烊」活動，精選伴手禮、桌遊電玩、走春服飾、新春行頭等商品祭出驚喜價，再加碼「天天簽到搶」最高888 momo幣、FUJI美型運動機；「下單抽」有機會抽牛年生肖黃金、agnes b.年曆筆記本。