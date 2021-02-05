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Yahoo奇摩購物中心24h快速到貨、PChome 24h購物、momo購物網過年出貨不打烊

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
Yahoo奇摩購物中心2月8日至2月16日推出「金牛迎春過年不打烊」活動，年節商品24h快速到貨過年不打烊、消費滿萬元送千元購物金。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
Yahoo奇摩購物中心2月8日至2月16日推出「金牛迎春過年不打烊」活動，年節商品24h快速到貨過年不打烊、消費滿萬元送千元購物金。圖／Yahoo奇摩購物中心提供

過年前採買年貨、年菜、伴手禮、家電買不夠沒關係，Yahoo奇摩購物中心24h快速到貨、PChome 24h購物及momo購物網在庫商品春節期間不打烊、照常出貨，就算連假宅在家也能盡情買，還沒準備好情人節禮物的人也別忘了趕緊挑選下單。

Yahoo奇摩購物中心網羅伴手禮、美味零食、居家娛樂等商品，2月8日至2月16日推出「金牛迎春過年不打烊」活動，不僅24h快速到貨過年不打烊、消費滿萬元送千元購物金，更強打發財金天天發、刷Yahoo聯名卡筆筆最高7％回饋無上限、消費滿2,500元送268購物金、加碼滿額送膳魔師保鮮盒等新年好康。

Yahoo奇摩超級商城於2月17日前推出「福牛爆喜」活動，集結開運服飾、保健、涮嘴零食、過年娛樂、居家招財等商品，推出天天搶爆殺品88元起、折價券現領現折，3月1日前消費不限金額加碼再抽輝葉按摩槍。春節期間出貨速度視廠商或店家而定。

蝦皮購物2月10日至2月17日春節期間照常營運不打烊，蝦皮超市、蝦皮電子攜手OPPO、飛利浦、盛香珍、愛買、康是美等品牌，從3C電子到民生用品都有，活動期間另有免運券天天大放送。

PChome 24h購物今年持續推出「春節24h不打烊」服務，全站提供超過500萬種商品，除夕至初五春節期間（2月11日至2月16日）照常出貨，包括年節伴手禮、年貨零食、桌遊玩具等皆可一站購足。即日起至2月18日「好家在有你 牛轉好運氣」強檔活動下殺18折起。

momo購物網春節期間（2月10日至2月16日）站上商品可照常下單，在庫商品更天天正常出貨，客服也將正常服務。同時於2月10日至2月17日開跑「過年不打烊」活動，精選伴手禮、桌遊電玩、走春服飾、新春行頭等商品祭出驚喜價，再加碼「天天簽到搶」最高888 momo幣、FUJI美型運動機；「下單抽」有機會抽牛年生肖黃金、agnes b.年曆筆記本。

台灣樂天市場即日起至大年初五（2月16日）推出「過年不打烊．購物最高賺40%回饋」優惠活動，開運美食全面6折起，消費滿799元現折80元，購買指定商品最高再享40%點數回饋。

PChome 24h購物推出「春節24h不打烊」服務，除夕到初五照常出貨，年節伴手禮、零食、桌遊玩具一站式購足。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物推出「春節24h不打烊」服務，除夕到初五照常出貨，年節伴手禮、零食、桌遊玩具一站式購足。圖／PChome 24h購物提供
藤山有喜YoShi手作點心坊－花開富貴手提禮盒純手工雪Q餅，台灣樂天市場特價380元。圖／台灣樂天市場提供
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親親JIUJIU 新春百花系列醫用口罩，單組10入原價299元、Yahoo奇摩超級商城2月17日前任選4件特價720元。圖／Yahoo奇摩超級商城提供
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任天堂Switch 《集合啦！動物森友會》特別版主機＋精選遊戲1片，PChome 24h購物即日起至2月18日特價11,300元。圖／PChome 24h購物提供
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天然水晶招財樹，原價1,388元、Yahoo奇摩超級商城即日起至2月28日特價798元，過年不打烊照樣出貨。圖／Yahoo奇摩超級商城提供
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全自動感應酒精殺菌淨手噴霧機，原價790元、Yahoo奇摩購物中心即日起至2月28日特價499元，24h快速到貨過年不打烊。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
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MOTEX摩戴舒醫用口罩大甲鎮瀾宮禮盒組（2盒共100片），PChome 24h購物即日起至2月18日64折特價1,088元。圖／PChome 24h購物提供
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Yahoo奇摩超級商城2月17日前推出「福牛爆喜」活動，集結開運服飾、零食、過年娛樂、居家招財等商品，推出天天搶爆殺品88元起、折價券現領現折。圖／Yahoo奇摩超級商城提供
Yahoo奇摩超級商城2月17日前推出「福牛爆喜」活動，集結開運服飾、零食、過年娛樂、居家招財等商品，推出天天搶爆殺品88元起、折價券現領現折。圖／Yahoo奇摩超級商城提供
招財抽取式衛生紙－北港武財神．黑虎爺限定款（90抽6包10袋），PChome 24h購物即日起至2月28日62折特價539元。圖／PChome 24h購物提供
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普惠醫工雙鋼印醫用口罩，PChome 24h購物即日起至2月18日任兩件特價488元。圖／PChome 24h購物提供
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購物網 春節 伴手禮

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